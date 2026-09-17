Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la Anses recibirán en octubre de 2026 un aumento del 1,7%, correspondiente a la actualización mensual de los haberes según la inflación. A esto se sumará el bono previsional de $70.000 para determinados beneficiarios.

Con la actualización, los montos de las principales Pensiones No Contributivas quedarán de la siguiente manera:

PNC por invalidez o vejez: $305.143,98 de haber + $70.000 de bono. Total: $375.143,98.

PNC para madres de siete hijos: $435.919,96 de haber + $70.000 de bono. Total: $505.919,96.

El aumento del 1,7% surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto, que es utilizado para determinar la actualización de las prestaciones previsionales del mes siguiente.

Cómo se paga el bono de Anses

El refuerzo extraordinario de $70.000 se acredita junto con el haber mensual y alcanza principalmente a quienes reciben las prestaciones previsionales más bajas. Entre ellos se encuentran los titulares de Pensiones No Contributivas, jubilados que cobran el haber mínimo y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

En el caso de quienes perciben haberes superiores al mínimo, el refuerzo puede otorgarse de manera proporcional hasta alcanzar el tope establecido por Anses.

Cuándo se cobran las PNC en octubre

Las Pensiones No Contributivas forman parte del primer grupo de prestaciones que liquida Anses cada mes. En octubre, los pagos comenzarán durante la segunda semana y las fechas estarán determinadas por la terminación del DNI de cada beneficiario.

De esta manera, el aumento del 1,7% y el bono previsional modificarán los montos que recibirán los titulares de las PNC durante octubre de 2026.