En el marco del Mes Aniversario de Pocito, la Municipalidad puso en marcha una iniciativa para reconocer a los deportistas que dejaron una huella en la historia del departamento. Los paradores de colectivos ubicados en la Plaza de la Libertad fueron intervenidos con imágenes de atletas locales que representaron a la comunidad en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

La propuesta, denominada “Gloria, Honor y Gratitud”, busca transformar espacios de uso cotidiano en puntos de encuentro con la memoria deportiva pocitana, destacando historias de esfuerzo, dedicación y superación.

Un homenaje a quienes hicieron historia en el deporte

Entre las figuras reconocidas aparecen grandes referentes del deporte local como Jesús Morales, Salvador Ortega, Pepillo Rodríguez, Miguel Ángel Gómez, los hermanos Nicolás y Gerardo Tivani, Luciano Montivero, Roberto Ángel Bernard, Alberto Clemente Bravo y Juan José Pérez.

También forman parte del homenaje el primer equipo municipal de ciclismo que ganó la Vuelta a San Juan en 1997 y el primer seleccionado pocitano de fútbol que representó a San Juan en el campeonato argentino de 1949.

Cada imagen representa una historia de sacrificio y compromiso, con protagonistas que llevaron el nombre de Pocito a distintos escenarios deportivos.

La iniciativa busca transformar espacios públicos en lugares de encuentro con la historia.

El deporte como herramienta social

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, destacó el valor del deporte como una herramienta para fortalecer los vínculos de la comunidad y acompañar el crecimiento de niños y jóvenes.

Vecinos y visitantes podrán conocer la historia de los referentes deportivos pocitanos.

“Estamos convencidos que el deporte es más que victorias y podios: es la herramienta social más importante que permite construir una mejor comunidad, mejores personas y un futuro más grande”, expresó el jefe comunal.

Desde el municipio remarcaron que la iniciativa apunta no solo a reconocer los logros deportivos, sino también a poner en valor los valores que representan a los atletas homenajeados: constancia, disciplina y perseverancia.

Un museo virtual para conocer sus historias

Además de las fotografías, los paradores cuentan con códigos QR que permiten acceder al Museo Virtual del Deporte Pocitano y conocer más detalles sobre la trayectoria de los protagonistas, así como la historia vinculada al nombre de cada calle.

De esta manera, vecinos y visitantes podrán recorrer parte de la identidad deportiva del departamento mientras esperan el transporte público.

La intervención forma parte del cronograma de actividades organizadas por el Mes Aniversario de Pocito, con propuestas que buscan celebrar la historia, la cultura y a quienes contribuyeron al crecimiento de la comunidad.