El crecimiento de la minería en San Juan ya comenzó a poner en evidencia una limitación que preocupa al sector de las energías renovables. El presidente de la Cámara de Energías Renovables, Cristian Rosas, aseguró que las empresas locales trabajan al límite de su capacidad y advirtió que, si no cambian las reglas actuales, será muy difícil acompañar la demanda que generarán los grandes proyectos mineros.

En el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, Cristian Rosas explicó que hoy la mayor parte del trabajo proviene de comercios, industrias y proveedores mineros que buscan ampliar o instalar sistemas fotovoltaicos para reducir costos energéticos y aumentar su capacidad de producción. Sin embargo, sostuvo que el escenario podría complicarse en el corto plazo.

"Creo que el año que viene vamos a estar hablando de la preocupación de que nosotros no estamos dando abasto a esos requerimientos", afirmó.

Según explicó, la demanda ya comenzó a crecer entre las pequeñas y medianas empresas que abastecen a la minería. "Tengo clientes y mis colegas también que están ampliando plantas solares porque están teniendo más pedidos", señaló.

No obstante, el dirigente aclaró que hoy las empresas nucleadas en la Cámara todavía no tienen la estructura suficiente para convertirse en proveedoras directas de las operadoras mineras.

"Hoy estamos con los proveedores mineros, no con las mineras", explicó. Cuando fue consultado sobre si existe capacidad para trabajar directamente con las compañías mineras, respondió: "No. Puede ser puntualmente, pero no tenemos esa capacidad".

Para Rosas, esa limitación no responde únicamente al tamaño actual de las empresas sanjuaninas, sino también a un contexto normativo que, según considera, frenó durante años el crecimiento del sector.

"No hemos sido favorecidos por esta cuestión de la falta de discusión en las leyes y en las reglamentaciones", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que las empresas podrían ampliar su estructura si existieran condiciones más favorables para el desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo de energía.

"Si se favorece, por supuesto que las empresas vamos a tomar más gente, vamos a poder comprar más vehículos y meternos directamente en el negocio con las mineras", aseguró.

Reclamo por cambios regulatorios

Uno de los principales planteos de la Cámara apunta a la reglamentación provincial sobre generación distribuida. Rosas cuestionó que los usuarios que producen su propia energía continúen pagando impuestos sobre el autoconsumo, una situación que —según dijo— desalienta nuevas inversiones.

Explicó que, bajo las condiciones actuales, una instalación fotovoltaica para una vivienda puede tardar entre nueve y quince años en amortizarse, mientras que con la aplicación plena del esquema previsto en la legislación nacional ese plazo podría reducirse a entre dos y cuatro años.

A su entender, una mayor adopción de paneles solares no sólo beneficiaría a los usuarios, sino que también liberaría capacidad del sistema eléctrico para abastecer a los proyectos mineros que demandarán grandes cantidades de energía.

"Si favorecemos a las industrias, las pymes y los domicilios para que instalen paneles solares, esa gente se va a retirar del consumo de las redes y va a haber más energía disponible para las mineras", explicó.

Además, sostuvo que el desarrollo de las energías renovables generaría un efecto multiplicador sobre la economía provincial, ya que permitiría crear más empleo especializado, ampliar las empresas locales y desarrollar nuevas tecnologías vinculadas al almacenamiento energético.

Por eso, insistió en que la discusión sobre las normas que regulan el sector no puede seguir postergándose.

"Necesitamos discutir esto nuevo que son las energías renovables, porque vienen acompañadas de nuevas tecnologías, nuevas industrias y mucho más trabajo para San Juan", concluyó.

Textuales

Cristian Rosas / Presidente de la Cámara de Energías Renovables