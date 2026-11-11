El Consejo Minero de San Juan oficializó un cambio excepcional en el calendario de la actividad en la alta montaña. A través de la Resolución N.º 500, del 6 de noviembre de 2026, el organismo estableció el 1 de febrero de 2027 como la nueva fecha de inicio de los trabajos en el área de alta cordillera denominada "Zona de Temporada".

El dato no es menor: el inicio habitual estaba previsto para el 30 de octubre, por lo que la medida posterga el arranque de la temporada casi tres meses. Según aclaró el Consejo, la extensión del plazo se aplica "exclusivamente a la temporada 2026–2027".

Los motivos: nieve, hielo y riesgos para el personal

La decisión fue adoptada a pedido de la Cámara Minera de San Juan, que presentó la solicitud "en representación de sus asociados ante las dificultades para realizar los trabajos previstos por el Código de Minería".

Para fundamentar la medida, la Dirección Técnica Geológica Minera emitió un informe en el que señaló que "la nieve y el hielo impedían el acceso por huellas y caminos". Además, el documento advirtió sobre el "riesgo de desprendimientos de rocas, aludes y flujos de detritos en quebradas" (corrientes de barro y piedra que se generan en las laderas de la montaña).

El informe técnico concluyó que esas condiciones impedían "realizar tareas de prospección y exploración de superficie, instalar plataformas de perforación y garantizar condiciones de habitabilidad para el personal de campo". Sobre esa base, la Dirección recomendó hacer lugar al pedido y el Consejo Minero resolvió fijar la nueva fecha para febrero.

¿Qué implica este retraso para los proveedores?

El impacto de esta postergación va mucho más allá del calendario de las mineras. La "Zona de Temporada" es el motor que activa a toda la cadena de valor minera en San Juan. Un retraso de casi tres meses significa que los proveedores de servicios críticos (transporte, catering, alquiler de maquinaria, insumos, logística y hotelería de montaña) no podrían desplegarse en el terreno hasta febrero.

Durante octubre, noviembre, diciembre y enero, las empresas proveedoras locales que dependen de las campañas de exploración de verano verán postergados sus contratos y facturaciones. Es un golpe económico para el entramado pyme sanjuanino que se prepara durante todo el año para brindar servicios en la cordillera.

La situación ya la vienen sufriendo las firmas del sector. Como explicó Pablo Nielsen, propietario de Nielsen Expediciones, en diálogo con DIARIO HUARPE, las nevadas demoraron el inicio de la temporada y su empresa todavía no había podido ingresar a operar en algunas zonas de alta montaña. "Te impide trabajar la operación. A la naturaleza no le podés ganar, hay que adaptarse a ella", señaló el empresario.

Nielsen también advirtió que estas interrupciones acortan los períodos de actividad y provocan una mayor rotación de trabajadores en las empresas de servicios. "Eso es lo que nos hace un poco inestables en cuanto al trabajo", concluyó.

El invierno y el Fenómeno del Niño

Este retraso institucional confirma lo que la actividad venía anticipando desde hace meses. Como informó DIARIO HUARPE en octubre, los proyectos de la cordillera sufrieron las "nevadas más intensas en 22 años". En aquel momento, referentes de proyectos clave como Vicuña (el megaproyecto de BHP y Lundin) ya habían advertido que la perforación se había detenido en julio y que el Plan Invierno se había extendido hasta fines de octubre.

En aquel encuentro de la Cámara Minera, se detalló que Vicuña esperaba reanudar tareas en noviembre con ocho máquinas y 160 personas, mientras que otros proyectos como Los Azules priorizaban la apertura de caminos. La Resolución 500 del Consejo Minero viene a poner un marco legal a esa realidad: los caminos y las condiciones de seguridad no estarían listos hasta febrero.

El impacto en la producción: el caso Veladero

El duro invierno no solo afectó a los trabajos de exploración en la cordillera; también golpeó a las minas que ya están en producción. Como publicó este diario ayer, la mina de oro Veladero (operada por Barrick) sintió el impacto directo del clima extremo durante el tercer trimestre de 2026: su producción cayó un 45% (de 98.000 a 54.000 onzas) y su costo de ventas por onza se disparó un 93% (de 1.352 a 2.606 dólares).

Si bien la Resolución 500 se refiere específicamente a la Zona de Temporada, el dato de Veladero y la postergación de los trabajos confirman un patrón: las condiciones climáticas extremas ya no son una anécdota en la actividad minera sanjuanina, sino un factor que modifica cronogramas, encarece costos y obliga a redefinir los tiempos de la actividad.