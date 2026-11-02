El Congreso de la Nación atravesará dos semanas de actividad reducida debido a las elecciones de medio término en Estados Unidos y la histórica visita del papa León XIV a la Argentina. La pausa llega en un momento clave para el Gobierno de Javier Milei, que busca avanzar con el Presupuesto 2027 y otras iniciativas antes de que finalice el período de sesiones ordinarias.

La situación genera preocupación en el oficialismo, ya que el calendario legislativo establece plazos ajustados. Los diputados tienen hasta el 20 de noviembre para emitir dictámenes sobre los proyectos pendientes, mientras que las sesiones ordinarias finalizarán el 30 de noviembre. Frente a este escenario, crece la posibilidad de que el Presidente convoque a sesiones extraordinarias durante diciembre.

Las elecciones en Estados Unidos y la visita del Papa frenan la agenda

Uno de los principales motivos de la reducción de la actividad es el viaje de varios legisladores argentinos a Estados Unidos para seguir las elecciones de medio término, previstas para este martes 3 de noviembre.

Entre los diputados que viajaron se encuentran los oficialistas Alberto "Bertie" Benegas Lynch, Gabriel Bornoroni, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, invitados por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham).

También participan legisladores de la oposición, como Sebastián Galmarini y Sabrina Selva, del peronismo, y Karina Banfi, del radicalismo.

A este escenario se suma la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El acontecimiento movilizará a distintos sectores políticos e institucionales, incluidos diputados y senadores que participarán de las actividades oficiales.

Además, los feriados establecidos en el marco de la visita papal contribuirán a disminuir el ritmo de trabajo parlamentario.

El Presupuesto 2027, entre los proyectos más comprometidos

Una de las principales preocupaciones de La Libertad Avanza es el tratamiento del Presupuesto 2027, considerado una herramienta central para la planificación económica del último año de la actual gestión presidencial.

El diputado Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, había anticipado una interrupción de las actividades durante dos semanas debido a sus compromisos internacionales y a la visita del pontífice.

Inicialmente, el oficialismo pretendía llevar el proyecto al recinto el 18 de noviembre. Sin embargo, las negociaciones con bloques aliados complicaron los tiempos previstos.

Representantes del PRO, la Unión Cívica Radical y distintos espacios provinciales solicitaron modificaciones antes de acompañar el dictamen. Entre los principales reclamos aparecen mayores recursos para las universidades, cuestiones vinculadas con discapacidad y pedidos de financiamiento para las provincias.

Estas diferencias provocaron que la firma del dictamen, prevista para la semana pasada, se postergara sin una nueva fecha confirmada.

Además del Presupuesto, Diputados tiene pendiente el tratamiento de la denominada ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, dos iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei.

El Senado también reducirá su actividad

La Cámara alta, presidida por Victoria Villarruel, también tendrá una agenda limitada durante las próximas semanas.

Después de una sesión en la que el oficialismo consiguió aprobar distintas iniciativas, entre ellas una reforma de la Ley de Salud Mental, el Régimen de Incentivos para Inversiones Relevantes y un marco regulatorio para el mercado del carbono, el Senado concentrará sus actividades inmediatas en el trabajo de comisiones.

Para este miércoles está previsto el debate de una propuesta vinculada con discapacidad, que busca establecer una alternativa a la emergencia aprobada anteriormente por Diputados.

En paralelo, continúa pendiente la reforma política impulsada por el Gobierno, que contempla, entre otros puntos, la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Aunque el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró contar con los votos necesarios, dentro del oficialismo reconocen que todavía falta consolidar los apoyos para avanzar con la iniciativa.

Milei podría convocar a sesiones extraordinarias en diciembre

Ante la acumulación de proyectos y la proximidad del cierre del período ordinario, en el Congreso consideran cada vez más probable que Javier Milei convoque a sesiones extraordinarias durante diciembre.

El objetivo sería completar el tratamiento del Presupuesto 2027, avanzar con la reforma del Banco Central y buscar la aprobación de otras iniciativas prioritarias para el Ejecutivo.

Además, el 25 de noviembre está prevista la presentación del primer informe de gestión del ministro coordinador ante el Senado, luego de los pedidos realizados por legisladores de la oposición.

De esta manera, noviembre estará marcado por una actividad parlamentaria reducida, mientras que diciembre podría convertirse en un mes decisivo para definir el futuro de los principales proyectos del Gobierno antes del inicio del año electoral 2027.