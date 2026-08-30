Las 24 horas del día parecen no ser suficientes. Trabajo, estudio, ejercicio, obligaciones familiares, mensajes, redes sociales y una interminable lista de pendientes pueden generar la sensación de estar permanentemente corriendo detrás del reloj. Sin embargo, especialistas advierten que el problema no siempre está en la cantidad de tiempo disponible, sino en las expectativas sobre todo lo que pretendemos hacer.

Psicólogos explican que esta sensación está estrechamente relacionada con una cultura que asocia el aprovechamiento del tiempo con la productividad. La presión por trabajar, entrenar, aprender, mantener una vida social activa, informarse y hasta descansar de la manera “correcta” puede transformar prácticamente cualquier momento del día en una obligación.

A esto se suma el impacto de las redes sociales. La exposición permanente a los logros, viajes, rutinas y actividades de otras personas favorece comparaciones poco realistas. Mientras cada persona experimenta su propia jornada con cansancio, responsabilidades y dificultades, en las plataformas suele observar únicamente una selección de los mejores momentos de los demás.

Cuando estar ocupado no significa ser productivo

Uno de los principales problemas aparece cuando se confunde productividad con mantenerse constantemente ocupado. Las expectativas pueden superar ampliamente la capacidad real de una agenda y provocar frustración cuando las tareas previstas no llegan a completarse.

La multitarea tampoco necesariamente ayuda. Contestar mensajes mientras se trabaja, revisar el celular durante una comida o pensar en la próxima obligación mientras se realiza otra actividad dificulta concentrarse plenamente en el presente.

Mantener durante mucho tiempo este ritmo puede provocar irritabilidad, cansancio, ansiedad, problemas de concentración, dificultades para tomar decisiones y alteraciones del sueño. Incluso puede producirse una paradoja: cuanto mayor es la sensación de tener que apurarse, menor puede ser la eficiencia.

La culpa por descansar

Otra señal frecuente es sentirse culpable durante los momentos de descanso. Cuando el valor de una jornada comienza a medirse únicamente por la cantidad de cosas realizadas, detenerse puede interpretarse como una pérdida de tiempo.

Los especialistas remarcan, sin embargo, que las pausas y el sueño son fundamentales para la atención, la memoria, la regulación emocional y la toma de decisiones.

Incluso el autocuidado puede transformarse en una nueva exigencia cuando aparecen metas como cumplir determinada cantidad de pasos, entrenar cierta cantidad de veces por semana, meditar todos los días o mantener una rutina perfecta.

Cómo recuperar el control del tiempo

La clave no necesariamente pasa por incorporar técnicas para hacer cada vez más cosas, sino por establecer prioridades y aceptar que no todo puede entrar en una misma jornada.

Diferenciar lo urgente de lo importante, aprender a decir que no, delegar determinadas responsabilidades y eliminar obligaciones innecesarias son algunas de las estrategias recomendadas.

También resulta importante incorporar pequeñas pausas reales: caminar unos minutos, comer sin trabajar simultáneamente, escuchar música o simplemente permanecer un momento sin estímulos.

En definitiva, administrar mejor el tiempo no consiste únicamente en descubrir cómo hacer más, sino también en elegir conscientemente qué cosas dejar afuera y recuperar espacios que no tengan necesariamente una finalidad productiva.