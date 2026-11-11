El plazo para que las empresas puedan incorporarse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) podría extenderse hasta el 31 de diciembre de 2027. La senadora nacional por Neuquén, Julieta Corroza, presentó un proyecto de ley para ampliar casi seis meses la ventana de adhesión, que actualmente tiene como fecha límite el 8 de julio del próximo año.

La iniciativa propone modificar exclusivamente el calendario de incorporación al esquema creado por la Ley de Bases. De esta manera, no contempla cambios en los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, ni en los requisitos y las garantías que ofrece el régimen a los inversores.

Entre los argumentos para impulsar la modificación, Corroza planteó que las inversiones de gran escala requieren extensos procesos de planificación, evaluación y desarrollo antes de concretarse. En ese sentido, consideró que ampliar el período de adhesión permitirá darles más previsibilidad a las compañías que todavía necesitan completar los pasos necesarios para ingresar al programa.

La senadora también puso el foco en las modificaciones que introdujo el Gobierno nacional mediante el Decreto 105/2026. Esa norma, además de extender por un año el plazo original, incorporó al RIGI nuevos desarrollos de hidrocarburos líquidos y gaseosos costa adentro. Según la legisladora, esa ampliación de las actividades alcanzadas dejó menos tiempo para que los proyectos incorporados puedan completar sus trámites de adhesión.

En los fundamentos, Corroza recordó que el artículo 168 de la Ley 27.742 habilitó al Poder Ejecutivo a prorrogar el plazo por única vez y que esa facultad ya fue utilizada. Por eso, una nueva extensión necesita una modificación legislativa y deberá pasar por el Congreso de la Nación.

Como respaldo de su propuesta, la representante neuquina destacó el volumen de inversiones proyectadas en Vaca Muerta y el impacto que podrían tener sobre la producción energética, el empleo y las exportaciones.

Entre los emprendimientos que mencionó aparece el desarrollo Bajo del Choique-La Invernada, impulsado por Pluspetrol junto con Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), con una inversión prevista de US$12.240 millones. También señaló otro proyecto de Tecpetrol y GyP por US$6.432 millones, el oleoducto Vaca Muerta Sur por US$2.486 millones y la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, con otros US$550 millones.

A ese listado sumó dos iniciativas anunciadas por Transportadora de Gas del Sur (TGS) para el procesamiento de líquidos del gas natural, que en conjunto superarían los US$3.200 millones de inversión.

Para Corroza, estos desarrollos pueden generar un efecto que excede a la actividad hidrocarburífera. Además de impulsar el movimiento económico y las exportaciones, sostuvo que permitirán incrementar los ingresos provinciales mediante regalías y cánones, recursos que pueden destinarse a infraestructura, servicios y programas públicos.

La propuesta tiene alcance sobre todos los sectores contemplados en el RIGI, entre ellos la minería, la energía y la infraestructura. Si consigue avanzar en el Congreso, las empresas interesadas en acceder a los beneficios del régimen tendrán casi seis meses adicionales para presentar sus proyectos.