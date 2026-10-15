El Departamento de Hidráulica de San Juan y la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (Copre) recibieron este miércoles al mediodía a los representantes de las comunidades indígenas huarpes que habitan el territorio de las Lagunas de Guanacache, en los departamentos de 25 de Mayo y Sarmiento. La reunión de trabajo, concretada tras una solicitud formal presentada por los pueblos originarios, permitió planificar estrategias preventivas conjuntas frente a las posibles consecuencias e impactos climáticos del fenómeno de El Niño en la región.

Durante el encuentro, las autoridades provinciales explicaron los trabajos que se están haciendo en los cauces y luego escucharon activamente el conocimiento ancestral del territorio expuesto por los referentes indígenas. Esta articulación participativa busca identificar las necesidades locales con mayor precisión en el tramo inferior del río San Juan y anticipar escenarios de riesgo ante el incremento de caudales derivados del deshielo andino.

Por su parte, los representantes comunitarios celebraron esta apertura al diálogo como un avance histórico para la región de las lagunas.

Un pedido formal con respaldo territorial e institucional

El encuentro tuvo como antecedente directo el petitorio presentado por las comunidades Clara Rosa Guakinchay y Salvador Talquenca de Encón, al que se sumaron referentes de los pueblos originarios Cacique Colchagual, Pinkanta, Sawa y Aguas Verdes, junto al representante del Consejo de Participación Indígena (CPI), Edgar Echenique.

Ante la amenaza de crecientes asociadas a El Niño, las familias solicitaron integrarse formalmente al Copre para aportar su diagnóstico sobre el comportamiento de la cuenca hídrica. El planteo comunitario cuenta con fundamento jurídico en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT, normas que reconocen el derecho a la consulta previa, libre e informada.

La convocatoria concretada por el organismo provincial responde al compromiso de generar espacios de gestión coordinada con los pobladores preexistentes en las áreas más vulnerables.

Saberes ancestrales y diagnóstico del río inferior

En la mesa de diálogo, los referentes expusieron las particularidades del tramo inferior del río San Juan, golpeado por más de dos décadas de sequía. Según explicaron los líderes huarpes, mientras las tareas preventivas suelen concentrarse en la cuenca superior y el Valle de Tulum, el cauce que atraviesa 25 de Mayo y Sarmiento presenta severos taponamientos por la acumulación de médanos y cárcavas, como desvíos ilegales por parte de privados.

El saber tradicional transmitido por generaciones resultó clave para señalar puntos críticos de anegamiento en viviendas rurales, la eventual afectación de la Ruta Nacional 20 y el peligro de inundaciones en puestos aislados.

Las autoridades tomaron nota de estos datos para orientar los trabajos de desobstrucción y prevención hídrica en el territorio.

Oportunidad histórica para los laguneros

Más allá de la mitigación de riesgos, las comunidades remarcaron que el mayor caudal proyectado por El Niño representa una oportunidad para revitalizar el sitio Ramsar Lagunas de Guanacache. En ese sentido, propusieron la construcción de obras menores y terraplenes para contener agua destinada al abrevado del ganado caprino, el consumo familiar y la conservación ambiental del humedal.

Dirigentes como José Díaz, de la comunidad Aguas Verdes, valoraron el encuentro como un hito institucional que reconoce la experiencia comunitaria en la gestión hídrica. Con este acuerdo, la provincia y los pueblos originarios consolidan un esquema preventivo y estratégico para proteger a las Lagunas de Guanacache ante el fenómeno climático que se aproxima.