En un fallo dictado este lunes, Dany Roberto Sarmiento y su esposa fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional tras reconocer su culpabilidad en una maniobra para quedarse con una suma millonaria depositada por error. La sentencia se alcanzó mediante un juicio abreviado acordado entre las partes, lo que implica que ninguno de los dos deberá cumplir la pena de manera efectiva en un establecimiento penitenciario. El conflicto se originó a fines de 2024, cuando Sarmiento fue desvinculado de la empresa Minera Andina del Sol.

El caso comenzó el 4 de diciembre de 2024, cuando el trabajador fue despedido sin causa, acordando una indemnización de $107.019.000. El monto legítimo fue depositado el 18 de diciembre; sin embargo, debido a una falla administrativa en el área de Recursos Humanos de la compañía (integrada por Barrick Mining y Shandong Gold), el 26 de diciembre se realizó una segunda transferencia por la misma cifra.

La maniobra y el desvío de fondos

Al detectar la equivocación, el responsable del área se comunicó de inmediato con Sarmiento, quien inicialmente manifestó que realizaría la transferencia de devolución una vez que tuviera acreditados los fondos en su cuenta. Sin embargo, la investigación judicial determinó que el dinero ya estaba disponible ese mismo día y que, en lugar de restituirlo, el condenado intentó bloquear la reversión de la operación bancaria.

Apenas dos días después del error, la empresa descubrió que la totalidad de los fondos había sido transferida a una cuenta perteneciente a la esposa de Sarmiento, identificada como Muñoz. A partir de ese movimiento, el matrimonio dejó de responder llamadas, mensajes y cartas documento enviadas por la firma minera para exigir la restitución del dinero.

El futuro de la disputa en sede civil

Ante el silencio y la negativa de los involucrados, la compañía radicó la denuncia penal que culminó con la condena actual. Pese a que el proceso penal ha finalizado con la admisión de responsabilidad de los imputados, el conflicto económico sigue latente. La empresa Minera Andina del Sol continúa realizando gestiones legales para intentar recuperar los más de 107 millones de pesos a través de la vía civil.