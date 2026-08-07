San Juan dijo "no a la extranjerización de tierras y al extractivismo" en una masiva marcha popular y política. En el marco de una jornada nacional de movilización, diversas asambleas, sindicatos, comunidades originarias y organizaciones sociales se concentraron en la Plaza 25 de Mayo para repudiar el paquete de leyes que se debate en el Senado de la Nación, exigiendo la protección de los bienes comunes.

La provincia de San Juan fue escenario de una masiva movilización que copó las calles en consonancia con la jornada en defensa del territorio. La protesta tuvo como ejes centrales el rechazo al paquete de reformas que impulsa el gobierno nacional en el Senado —que incluye modificaciones a la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego y normativas sobre desalojos—, así como un firme posicionamiento en contra de la gran minería y la contratación de consultoras internacionales vinculadas a conflictos internacionales.

Contexto nacional y el debate en el Senado

La movilización se dio en plena ebullición legislativa en el Senado de la Nación, donde se discute un polémico paquete de leyes que modifica regímenes clave para la soberanía nacional.

Entre los puntos más cuestionados por los manifestantes se encuentran los cambios a la Ley de Tierras Rurales —un instrumento que busca prevenir que millonarios extranjeros monopolicen extensiones estratégicas en zonas de frontera y recursos hídricos—, las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego que habilitarían cambios en el uso del suelo tras incendios, y las flexibilizaciones en los procesos de desalojo que afectan directamente a inquilinos y comunidades originarias desprovistas de títulos formales.

Asimismo, el documento unificado criticó los proyectos vinculados al endurecimiento de penas por falsas denuncias, vinculándolo con una ofensiva hacia las víctimas de violencia de género.

El reclamo local y el posicionamiento sanjuanino

Durante la lectura del documento unificado, se advirtió sobre la situación particular de San Juan, donde cerca de 887.370 hectáreas se encuentran en manos extranjeras, superando el límite del 15% en departamentos como Iglesia y Calingasta. Además, los manifestantes cuestionaron la contratación sin licitación de la empresa Mekorot para tareas de consultoría hídrica y exigieron a los senadores nacionales por San Juan que voten en contra de las normativas en tratamiento.

Al finalizar el discurso central, se expuso que: "No queremos ser zona de sacrificio, queremos que se desarrolle la vida en este lugar, porque nuestros ancestros lucharon por una tierra digna donde vivir. Luego de más de 20 años de resistencia, las asambleas socioambientales seguimos en pie y exigimos nuestro derecho a ser escuchados y validados. No hay licencia social para la venta de nuestros territorios, no hay licencia social para la modificación de estas leyes, la continuidad de estas normativas resulta absolutamente necesaria para la defensa de nuestro país y la soberanía".

Y finalmente, se concluyó exhortando a la dirigencia política: "Exigimos a los senadores y senadoras de San Juan que declaren públicamente su intención de votar en contra de las modificaciones a estas leyes y voten representando al pueblo sanjuanino que ha ocupado las calles en defensa de la soberanía. La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja; la tierra se defiende".

El balance de las organizaciones

Claudia Cantoni, referente de la Asamblea Agüita Pura para San Juan, evaluó de manera positiva la movilización y destacó la amplia convocatoria lograda:

"Esta movilización la convocamos en el marco de la jornada plurinacional. Se ha marchado en todo el país en defensa del territorio. Debido a la gran presión popular, se logró bajar provisoriamente la ley de tierras; lo evaluamos como un gran éxito, pero sabemos que van a seguir maniobrando".

Cantoni también valoró el esfuerzo de síntesis alcanzado entre los distintos sectores: "Por primera vez se logró un documento unificado con distintos criterios y puntos de vista. Nos hemos unido en defensa del agua, de la tierra, contra los desalojos, la ley de manejo del fuego y también en contra de la Ley de Falsas Denuncias".

Ante la continuidad de las negociaciones parlamentarias en el Senado y Diputados, la referente confirmó que la respuesta del sector será "la unidad y la organización en las calles".

Marcha marcada por la diversidad

La marcha reflejó una multisectorialidad histórica en la provincia, con la participación activa de: Asambleas socioambientales: Agüita Pura para San Juan, Jáchal no se toca, Asamblea de Fiesta del Agua de Valle Fértil, Asamblea por el Agua de Calingasta, Asamblea Salvemos Huachi y Asamblea San Guillermo no se toca.

Comunidades originarias: Comunidad Huarpe Salvador Talquenca, Comunidad Huarpe del Territorio del Cuyum y Comunidad Huarpe Clara Rosa Guaquinchay.

Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos: Ni Una Menos San Juan, UTT, ATA (Asociación de Travestis, Trabajadores Sexuales y Transgéneros de Argentina), Becarios del CONICET, UTEP, Madres Protectoras de San Juan, Las Hilarias (Socorristas en Red), APDH, ADICUS, ATE, Intersindical de San Juan, Asociación Sindical Médicos de San Juan, Polo Obrero Nora Luna, entre otros espacios académicos, culturales y partidos políticos.