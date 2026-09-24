El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, encabezado por Máximo Kirchner, presentó un proyecto de ley para crear el Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC).

La iniciativa busca aplicar una alícuota del 3% sobre todas las operaciones que impliquen la salida directa o indirecta de divisas, activos virtuales o valores negociables al exterior.

Según las estimaciones del proyecto, la medida alcanzará un potencial de recaudación mínima de 2,89 billones de pesos (equivalente a diez veces lo enviado en transferencias de capital a las provincias en 2025), cuyos fondos tendrán asignación específica y reparto federal.

Frente a la caída de las transferencias automáticas y la reducción del 72,8% en las no automáticas aplicadas por el Gobierno nacional entre 2023 y 2025, el proyecto fue definido como una "herramienta de reparación social y justicia distributiva" con el fin de compensar a los sectores más golpeados por el ajuste. Los recursos generados por el ITIC se distribuirán mediante un esquema rígido:

60% para Provincias y Municipios: Destinado a obras de infraestructura vial, de vivienda, sanitaria y educativa, además de la recomposición salarial en salud y educación.

10% para Salud y Discapacidad: Con foco prioritario en la contención asistencial y hospitales de alta complejidad como el Garrahan.

10% para Educación: Para el financiamiento del sistema educativo nacional.

10% para Jubilaciones y Pensiones: Destinado al sostenimiento del haber previsional.

10% para Medicamentos y PAMI: Con cobertura para la atención médica integral de adultos mayores.

Guaridas fiscales

El tributo abarca a personas humanas, personas jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, fundaciones y trusts, tanto residentes como no residentes en el país.

Asimismo, la iniciativa establece una penalización adicional: cuando las transferencias de fondos tengan como destino jurisdicciones de baja o nula tributación (físicamente consideradas guaridas o paraísos fiscales), se adicionará un 2% extra a la tasa general.

Para el cobro de la obligación tributaria se designarán responsables sustitutos que aseguren la percepción directa en la transacción.

Bases del proyecto

En los fundamentos del texto —que lleva también la firma de los legisladores Carlos Castagneto, María Teresa García, Itai Hagman, Mario Manrique, Sergio Palazzo y Julia Strada— se toma como referencia el modelo brasileño del Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

Los autores enfatizaron que la medida busca internalizar el costo social de la expatriación de capitales sin castigar a la producción: "No es un impuesto al patrimonio, al consumo ni al trabajo. El ITIC grava la transferencia de capital al exterior.

Por eso no alcanzan los ahorros que permanecen en el país, las compras minoristas al exterior ni las importaciones registradas, sostuvieron, remarcando que el objetivo es desincentivar el arbitraje financiero improductivo y garantizar un aporte solidario de quienes derivan sus ganancias fuera del circuito nacional.



