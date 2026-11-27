En una exposición realizada esta semana ante las Naciones Unidas, Federico Soria, referente de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, presentó una denuncia formal contra el proyecto megaminero San Jorge —operado por Minera San Jorge, subsidiaria de las firmas suizas Solway y Zonda Metals— y contra el gobierno provincial de Mendoza.

Durante su discurso de poco más de cinco minutos, el activista acusó a la administración liderada por Alfredo Cornejo de fabricar causas judiciales y de promover una persecución laboral y penal en su contra debido a su resistencia contra la megaminería. Asimismo, advirtió sobre las graves consecuencias ambientales que la extracción metalífera de gran escala generaría sobre los acuíferos locales y la cuenca del río Mendoza, poniendo en riesgo el suministro de agua para la población y la agricultura.

En su exposición ante el organismo internacional, Soria detalló la fragilidad del sistema hídrico regional, señalando que en la zona cordillerana se encuentran "los glaciares en retroceso que alimentan al río Mendoza de su fusión y sus acuíferos que bajo condiciones de aridez agravada por el cambio climático global surte a 1 millón y medio de personas, riega 250.000 hectáreas de cultivos y abastece a 22.000 industrias". Al respecto, el ambientalista enfatizó ante la asamblea: "El río Mendoza entonces no admite más usos, menos aún por parte de una explotación minera contaminante".

Causas judiciales armadas y persecución laboral

Durante la sesión internacional, el activista denunció el hostigamiento institucional y las medidas punitivas que enfrenta por su militancia ambiental. "He sido perseguido, criminalizado y encarcelado con una causa armada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por cuenta y orden de Minera San Jorge y sus titulares de Suiza. Puedo llegar a arrastrar, en caso de ser enjuiciado, una condena de 18 años de prisión", aseveró Soria en sus textuales ante representantes internacionales.

El referente asoció esta ofensiva judicial con su despido de Parques Nacionales tras 20 años de desempeño con calificaciones destacadas. Esta persecución laboral obedeció a su trabajo en el Parque Nacional El Leoncito, contiguo al emplazamiento de Minera San Jorge. Soria añadió que en la misma causa figura acusado Mauricio Cornejo, junto a más de 40 defensores expuestos a represión policial, apremios ilegales y la condición de presos políticos.

Alteración de la DIA y propuesta del Área Protegida Uspallata

Respecto a la viabilidad del emprendimiento, Soria cuestionó la validez de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge. "La empresa dijo que le alcanzaba con el agua del pequeño arroyo El Tigre, sin embargo, ahora dice que no es suficiente y pretende tomar agua de uso agrícola mediante perforación de los acuíferos. Aun así, modificaron su proyecto aprobado de manera fraudulenta para maximizar la extracción y de la misma manera quieren aprobar otros 20 proyectos mineros más", denunció ante la ONU.

Frente al avance minero en la cordillera, las comunidades promueven la creación por ley del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas como alternativa sustentable. "Tenemos 16.000 avales y consensos entre los que destacamos la Cámara de Comercio y Turismo Local, todas las asambleas por el agua pura y los pueblos originarios de Mendoza", remarcó el dirigente, alertando que la consulta libre a las comunidades originarias arrojó un resultado negativo que no fue respetado por el gobierno provincial ni por el lobby minero.

Exigencia de remediación y garantías internacionales

Finalmente, el referente solicitó la intervención de los organismos internacionales ante el accionar corporativo y estatal.

"Solicito a las instancias pertinentes colaboración para visibilizar, difundir, denunciar y actuar ante el atropello a mi comunidad por esta imposición mediante la violencia y el miedo y en particular hacia mí, exigiendo remediación, desagravio y reparación por el daño económico, psíquico y psicológico causado por el accionar del gobierno de Mendoza que se ha comportado como un brazo ejecutor de Solway", concluyó.