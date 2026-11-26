El padre y el tío de Isaías Díaz, el joven señalado como autor del asesinato de Alan Sebastián Gil Carrizo, declararon durante la audiencia de formalización y reconocieron que estuvieron en el lugar donde ocurrió el crimen, aunque se desligaron de cualquier participación en el homicidio.

Los dos familiares admitieron su presencia en la escena, pero aseguraron que no tuvieron intervención en el ataque y que tampoco vieron a Isaías efectuar ningún disparo contra la víctima. De esta manera, buscaron despegarse de la acusación que los involucra en el hecho ocurrido durante la madrugada del domingo en La Bebida.

Por su parte, Isaías Díaz también tuvo la posibilidad de declarar, aunque su intervención fue mucho más breve. El joven se limitó a expresar: “Solo pido perdón”.

Otro de los puntos que se discutieron durante la audiencia fue la situación personal del principal acusado. Su abogado defensor intentó evitar que Isaías recibiera un año de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario y planteó que su defendido es analfabeto y padece un leve retraso madurativo.

Sin embargo, esos argumentos no modificaron la decisión del juez de Garantías Eugenio Barrera, quien hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dispuso un año de prisión preventiva para Isaías. En tanto, su padre y su tío deberán permanecer detenidos durante un mes.

La investigación por el homicidio de Alan Gil Carrizo tendrá un plazo de un año para avanzar con las medidas probatorias y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.