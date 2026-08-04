El mapa político de Santiago del Estero volvió a teñirse de verde y azul este domingo tras una amplia jornada electoral para renovar intendentes y concejales. El Frente Cívico por Santiago, espacio liderado por el senador nacional y exgobernador Gerardo Zamora, se impuso de manera contundente con el 66% de los votos, logrando triunfos en la totalidad de los 26 departamentos de la provincia.

El resultado dejó al oficialismo nacional, La Libertad Avanza (LLA), en un segundo lugar sumamente relegado, obteniendo apenas un 8% de los sufragios. En tanto, la fuerza Despierta Santiago se ubicó en la tercera posición con el 7%, mientras que el resto de las agrupaciones políticas reunió el 19% restante.

El resultado no tardó en repercutir en el escenario político nacional. Dirigentes del peronismo celebraron la brecha lograda en los comicios municipales como un mensaje directo hacia el Poder Ejecutivo Nacional.

"¡Qué paliza se comió Milei en Santiago del Estero!", celebró de forma tajante el presidente del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria, Germán Martínez.

Zamora celebró el triunfo y llamó a "profundizar la unidad"

Ante una multitud de militantes que se concentró para festejar la victoria, Gerardo Zamora encabezó el acto central y envió un fuerte mensaje con impronta federal:

Defensa provincial: "Santiago del Estero no se vende, la patria no se entrega y las Malvinas son argentinas", exclamó en medio de las ovaciones.

Contexto adverso: El legislador pidió "profundizar como nunca este proyecto de unidad de los santiagueños, sobre todo en un contexto difícil para el país y para la economía".

Participación popular: Zamora destacó además la concurrencia a las urnas, remarcando que "ha habido una mayor participación que en las últimas elecciones municipales y eso es muy bueno para la democracia".

