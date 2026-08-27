La Cámara de Diputados dio media sanción a una reforma que busca cambiar profundamente las reglas bajo las que funciona el Banco Central (BCRA). Aunque buena parte de la discusión parece técnica, el proyecto apunta a cuestiones que tienen impacto sobre la economía cotidiana: la emisión de dinero, la inflación, el valor del peso y la posibilidad de que el Estado recurra al Central para financiarse.

La iniciativa fue aprobada con 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones y ahora deberá ser discutida por el Senado. Por lo tanto, los cambios todavía no están vigentes.

¿Qué puede cambiar para la gente?

Uno de los puntos centrales es que el Banco Central ya no podría financiar al Tesoro mediante adelantos transitorios. En términos simples, el Gobierno tendría mayores restricciones para recurrir al BCRA cuando necesita dinero para cubrir gastos.

También se prohibiría que el organismo otorgue préstamos al Gobierno nacional, las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios, además de impedir la compra directa de títulos públicos en el mercado primario.

El Gobierno sostiene que cerrar estas vías de financiamiento permitirá evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir el déficit y que, de esta manera, se reduzca una fuente de presión inflacionaria. Esto no significa que la aprobación de la reforma vaya a provocar automáticamente una baja de precios: la evolución de la inflación depende también de otros factores económicos.

El peso pasaría a ser la prioridad

Otro cambio importante está relacionado con la función del Banco Central. Actualmente, entre sus objetivos aparecen la estabilidad monetaria y financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

La reforma propone que tenga una misión central: preservar el valor de la moneda. En consecuencia, también se eliminaría la facultad del directorio para orientar el crédito específicamente hacia las pymes o las economías regionales.

Más límites para usar las reservas

El proyecto también modifica la relación entre el Banco Central y el Tesoro. Se elimina el concepto de "reservas de libre disponibilidad", utilizado en el pasado para permitir que parte de las reservas internacionales fueran destinadas al pago de deuda.

Además, se establecen mayores restricciones sobre las ganancias que el BCRA puede transferir al Estado. Solo podrían distribuirse utilidades realizadas y líquidas, mientras que las ganancias contables originadas por variaciones del dólar o del precio del oro quedarían excluidas.

En definitiva, para el ciudadano común el cambio no implica una modificación inmediata en su cuenta bancaria, sus dólares o sus ahorros. El efecto buscado es de más largo plazo: limitar la capacidad de los gobiernos de financiarse a través del Banco Central y concentrar la política monetaria en preservar el valor del peso.

Ahora la discusión continuará en el Senado. Solo si consigue allí la aprobación correspondiente, la reforma podrá avanzar hacia su sanción definitiva.