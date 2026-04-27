El Gobierno nacional designó a Fernando Herrmann como nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura, en reemplazo de Carlos Frugoni, quien dejó el cargo en medio de un escándalo por bienes no declarados en el exterior. La decisión fue tomada por el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de garantizar continuidad en un área clave de la gestión.

Herrmann no es un nombre nuevo dentro del gabinete: hasta ahora se desempeñaba como secretario de Transporte, función que había asumido en enero de 2026. Su llegada a Infraestructura forma parte de un reordenamiento interno tras la salida de Frugoni.

De profesión arquitecto, Herrmann se formó en la Universidad de Belgrano con orientación en sistemas constructivos especiales y cuenta además con un Executive MBA del IAE Business School. A lo largo de su carrera también se desempeñó como docente en distintas instituciones académicas vinculadas a la arquitectura y el urbanismo.

En el ámbito privado, acumula más de tres décadas de experiencia en proyectos de obra y desarrollo inmobiliario. Fue director de su propio estudio de arquitectura y socio gerente de empresas del sector, con participación en planificación, ejecución y administración de obras.

Su desembarco en la Secretaría de Coordinación de Infraestructura lo ubica al frente de un área estratégica, encargada de articular proyectos de obra pública, concesiones y planificación dentro del Ministerio de Economía. El nombramiento busca sostener el rumbo del Gobierno en materia de infraestructura tras la crisis generada por la salida de su antecesor.