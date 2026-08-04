El Senado votará el próximo jueves la media sanción de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que facilita la extranjerización de la tierra y los desalojos, en un Congreso que estará rodeado de movilizaciones en contra del proyecto de ley de Javier Milei y Federico Sturzenegger. El oficialismo necesita 37 votos para sancionar la norma y, con un poroteo muy ajustado, cada mano alzada a favor del oficialismo es clave.

La Libertad Avanza (LLA) todavía no tiene los votos seguros para dar media sanción al proyecto de extranjerización de la tierra, ya hay definidos algunos senadores que votarán a favor del proyecto que habilita que extranjeros puedan comprar mayores cantidades de territorios sin control.

Bloques a favor

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala (San Luis), Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), Agustín Monteverde (Ciudad de Buenos Aires), Luis Juez (Córdoba), Cármen Álvarez Rivero (Córdoba), Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), Romina Almeida (Entre Ríos), Rodolfo Suárez (Mendoza),

Mariana Juri (Mendoza), Juan Cruz Godoy (Chaco), Francisco Paoltroni (Formosa), Ezequiel Atauche (Jujuy), Vilma Bedia (Jujuy), Juan Carlos Pagotto (La Rioja), Nadia Márquez (Neuquén), Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro), María Emilia Orozco (Salta), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Bruno Olivera (San Juan), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Agustín Coto (Tierra del Fuego), María Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego).

PRO: Martín Goerling Lara (Misiones), Andrea Cristina (Chubut), María Victoria Huala (La Pampa),

Senadores en duda

Unión Cívica Radical: Eduardo Vischi (Corrientes), Maximiliano Abad (Provincia de Buenos Aires), Carolina Losada (Santa Fe), Eduardo Galaretto (Entre Ríos), Flavio Fama (Catamarca), Silvana Schneider (Chaco), Mercedes Gabriela Valenzuela (Corrientes), Daniel Kroneberger (La Pampa).

Provincias Unidas: Carlos "Camau" Espínola (Corrientes).

Independencia: Beatriz Ávila (Tucumán).

Primero los Salteños: Flavia Royón (Salta).

La Neuquinidad: Julieta Corrozza (Neuquén).

Despierta Chubut: Edith Terenzi (Chubut).

Senadores que rechazan el proyecto

Unión Por la Patria: Alicia Kirchner (Santa Cruz), Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), Cándida Cristina López (Tierra del Fuego), Carlos Linares (Chubut), Carolina Moisés (Jujuy), Daniel Bensusán (La Pampa), Eduardo "Wado" de Pedro (Buenos Aires), Elia del Carmen Moreno (Santiago del Estero), Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis), Florencia López (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Guillermo Andrada (Catamarca), Guillermo Snopek (Jujuy), José Emilio Neder (Santiago del Estero), José Mayans (Formosa), Juan Luis Manzur (Tucumán), Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Marcelo Lewandowski (Santa Fe), María Celeste Giménez Navarro (San Juan), María Eugenia Duré (Tierra del Fuego), María Inés Pilatti Vergara (Chaco), María Teresa González (Formosa), Mariano Recalde (CABA), Martin Doñate (Río Negro), Nora del Valle Giménez (Salta), Oscar Parrilli (Neuquén), Sandra Mariela Mendoza (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan), Silvia Sapag (Neuquén), Silvina García Larraburu (Río Negro).

Por Santa Cruz: José María Carambia (Santa Cruz), Natalia Gadano (Santa Cruz).

Unidad Federal: Alejandra Vigo (Córdoba). Manifestó reparos en torno a la pérdida de soberanía sobre acuíferos y tierras de producción agropecuaria de su provincia.

Juntos Somos Río Negro: Mónica Silva (Río Negro). Se ha expresado en contra de la desprotección del suelo patagónico, las zonas de cordillera, lagos y acuíferos frente a capitales trasnacionales.

UCR: Pablo Blanco (Tierra del Fuego), Martín Lousteau (CABA), Maximiano Abad (Buenos Aires),

Frente Renovador de la Concordia: Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Misiones).

Un proyecto crucial

La iniciativa oficialista busca eliminar el tope del 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial y departamental; así puede triplicarse la superficie de suelo argentino en manos extranjeras, especialmente de territorios estratégicos.

Entre las eliminaciones, se derogaría el artículo 10 de la Ley 26.737, que prohíbe que personas extranjeras sean poseedoras de tierras que contengan cuerpos de agua importantes o tierras ubicadas en zonas fronterizas. Así, se habilita la adquisición de tierras con lagos de agua dulce, bosques nativos, cordillera con minerales críticos, acuíferos y zonas de frontera sensibles.

Para poder sancionar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el oficialismo necesita primero quórum para tratarla, es decir, la asistencia de los legisladores, y luego reunir 37 votos a favor. La jefa de la banca de senadores La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseguró que el oficialismo tiene los votos necesarios para sacar la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada. "Creemos que va a salir", sostuvo tras reunirse con Federico Sturzenegger la semana pasada.



