Gabriel Sánchez Díaz fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento condicional tras reconocer, mediante un juicio abreviado, su responsabilidad en el delito de distribución de material de abuso y explotación sexual infantil. Además de la pena, la Justicia le impuso la obligación de realizar un tratamiento psicológico destinado al control de impulsos y al respeto de la ley penal.

La investigación fue desarrollada por los fiscales Federico Peneira y Federico Martínez, junto al equipo técnico del Ministerio Público Fiscal, y comenzó hace aproximadamente dos meses luego de que la plataforma Discord emitiera un reporte internacional al detectar que un usuario había compartido un video con contenido de abuso sexual infantil.

A partir de esa alerta, las autoridades argentinas iniciaron las tareas investigativas que permitieron identificar a Sánchez Díaz como el responsable de haber distribuido el archivo. Con esos elementos de prueba se concretó un allanamiento, se secuestraron dispositivos electrónicos y posteriormente se formalizó la investigación penal preparatoria.

Durante la audiencia, el fiscal aclaró que el ahora condenado no produjo el material, sino que lo distribuyó al subir un video ya existente a Discord, una plataforma donde distintos usuarios comparten contenidos. Precisó que el sistema de control de la propia aplicación detectó la publicación de manera inmediata, generó el reporte correspondiente y permitió que el caso llegara a conocimiento de la Justicia.

Si bien en el procedimiento se secuestraron dispositivos electrónicos, estos no llegaron a ser peritados en profundidad porque, antes de la apertura del juicio oral, la Fiscalía y la defensa alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual Sánchez Díaz admitió su responsabilidad en el hecho.

Como consecuencia de ese acuerdo, el tribunal homologó una pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, teniendo en cuenta que el acusado no registraba antecedentes penales. Sin embargo, la condena quedó sujeta al cumplimiento de estrictas reglas de conducta.

Entre ellas, la Justicia dispuso que el condenado deberá someterse a un tratamiento psicológico especializado orientado al control de impulsos y al respeto de la ley penal. El representante del Ministerio Público explicó que esta medida no obedece exclusivamente a las características personales del imputado, sino que responde a las recomendaciones establecidas en protocolos nacionales e internacionales para este tipo de delitos, cuyo objetivo es reducir el riesgo de reincidencia.

El fiscal remarcó que el tratamiento forma parte de las condiciones que deberá cumplir para conservar el beneficio de la condena condicional. En caso de incumplir las reglas impuestas por la Justicia o cometer un nuevo delito, la pena podría dejar de ser condicional y transformarse en una de cumplimiento efectivo.