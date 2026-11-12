En diálogo con DIARIO HUARPE, Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), confirmó que hace unos días la institución cumplimentó la entrega de documentación complementaria solicitada por el Ministerio de Defensa de la Nación respecto al proyecto del radiotelescopio FARO. No obstante, la casa de altos estudios aún aguarda una devolución oficial por parte del Ejecutivo nacional para resolver el futuro de la instalación científica ubicada en Barreal, departamento de Calingasta.

Requerimiento de documentación y la espera de respuestas

El proyecto para destrabar la finalización e instalación del instrumento astronómico dio un paso clave a finales de octubre de 2026, cuando la UNSJ elevó un expediente formal por mesa de entrada ante la cartera de Defensa. A partir de dicha presentación, el organismo nacional solicitó precisiones y datos técnicos específicos sobre la nueva propuesta. Según detalló Castro, los requerimientos fueron respondidos y elevados de forma oportuna a través de las autoridades del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA).

Al ser consultado sobre si existía algún pronunciamiento sobre el estado del trámite, Castro fue categórico: "Sobre el proyecto Faro han pedido algún tipo de información desde el Ministerio de Defensa, que es donde se ha hecho la presentación correspondiente. Se ha enviado la información que requerían a través de la dirección del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, pero todavía no tenemos respuesta, mirada o algún comentario de manera oficial".

De CART a FARO: un consorcio científico internacional

La propuesta elevada a finales de octubre busca transformar sustancialmente el esquema operativo del proyecto originalmente denominado CART (China-Argentina Radio Telescope). Ante el vencimiento del convenio bilateral firmado en 2015 entre Argentina y China, la conducción universitaria propuso rebautizar el complejo como FARO (Félix Aguilar Radio Observatorio), rindiendo homenaje a la trayectoria científica sanjuanina y habilitando la conversión del acuerdo bilateral en un consorcio multipartito.

La iniciativa impulsada por la UNSJ contempla sumar como socios estratégicos a instituciones científicas de España, Sudáfrica e Italia, además de mantener la participación de China, la universidad sanjuanina y el Gobierno de San Juan. Sudáfrica se destaca especialmente por su liderazgo global en radioastronomía y por compartir la misma franja de latitud que el observatorio de Calingasta. Asimismo, la reestructuración plantea reducir el tiempo de uso asignado a la contraparte china del 60% al 50%, abriendo espacio para la cooperación internacional en astroquímica, geodesia y radioastronomía.

Nuevos protocolos de seguridad y auditoría técnica

Un aspecto central del nuevo proyecto radica en la incorporación de un exhaustivo esquema de seguridad coordinado por el propio Ministerio de Defensa. Para garantizar de manera transparente el uso estrictamente científico de la antena, el proyecto prevé la fiscalización del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) para verificar que las señales captadas provengan exclusivamente de fuentes naturales. A su vez, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) auditará los movimientos de la gran antena y se monitoreará de forma permanente el espectro radioeléctrico.

Con esta serie de salvaguardas contractuales y normativas escritas, la comunidad académica y científica de San Juan confía en que la respuesta nacional resulte favorable para reanudar el armado final del radiotelescopio que desde junio de 2025 está paralizado en Barreal.