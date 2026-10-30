El argentino Rafael Grossi volvió a posicionarse entre los principales candidatos para ocupar la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), luego de una nueva votación realizada este viernes 30 de octubre en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, las diferencias entre Estados Unidos y China continúan impidiendo alcanzar un acuerdo para definir al sucesor de António Guterres, cuyo mandato finalizará el 31 de diciembre de 2026.

Según informó Infobae, Grossi y la costarricense Rebeca Grynspan concentraron los mayores respaldos durante la nueva instancia de consultas. Ambos se consolidaron como los principales aspirantes a conducir el organismo internacional a partir de 2027.

En esta votación informal, Grynspan obtuvo 11 apoyos, mientras que Grossi consiguió nueve. Por su parte, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett recibió ocho respaldos y la representante de Emiratos Árabes Unidos, Lana Zaki Nusseibeh, alcanzó siete.

Aunque los resultados muestran una ventaja para las candidaturas latinoamericanas, ninguna logró reunir todavía el consenso necesario entre las principales potencias.

La disputa está atravesada por las posiciones de Estados Unidos y China, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que cuentan con poder de veto. Esta facultad permite bloquear una candidatura incluso cuando obtiene el respaldo de la mayoría de los integrantes.

La disputa entre las potencias frena la elección

La elección del próximo secretario general se convirtió en una negociación diplomática que excede los apoyos individuales de cada candidato. Los países con mayor influencia dentro del organismo buscan garantizar que la próxima conducción responda a determinados equilibrios geopolíticos.

En este escenario, las candidaturas de Grynspan y Grossi aparecen fortalecidas por la expectativa de que América Latina ocupe la Secretaría General, aunque no existe una norma que obligue a respetar una rotación regional.

Al mismo tiempo, países de Medio Oriente impulsan la candidatura de Nusseibeh, representante de Emiratos Árabes Unidos, como alternativa para conducir Naciones Unidas.

El proceso ya atravesó varias rondas de votaciones informales sin alcanzar una definición. En la instancia anterior, realizada el 16 de octubre, los principales aspirantes habían recibido objeciones de miembros permanentes, lo que puso en evidencia las dificultades para conseguir un acuerdo.

Quién es Rafael Grossi

Rafael Grossi es un diplomático argentino con una extensa trayectoria en organismos internacionales. Actualmente se desempeña como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), institución vinculada con Naciones Unidas que supervisa el uso pacífico de la energía nuclear.

Desde ese cargo adquirió relevancia internacional por su intervención en cuestiones de seguridad nuclear, particularmente durante la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones vinculadas con el programa nuclear iraní.

Su candidatura representa una oportunidad para que Argentina alcance uno de los puestos diplomáticos más importantes del mundo.

No obstante, su eventual designación dependerá de las próximas negociaciones entre los integrantes del Consejo de Seguridad. Una vez que ese organismo recomiende una candidatura, la Asamblea General deberá formalizar el nombramiento.

La sucesión de António Guterres continúa abierta y las principales potencias tienen los próximos meses para encontrar una figura que reúna el consenso necesario.