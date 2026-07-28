Luego de la repercusión que generaron sus declaraciones sobre la cotización del dólar, el vocero presidencial, Adrián Ravier, salió a aclarar que nunca afirmó que la divisa alcanzaría los $1.800. Según explicó, durante una entrevista hizo referencia a una proyección elaborada por analistas del mercado y no a un pronóstico propio ni del Gobierno nacional.

El funcionario sostuvo que sus dichos fueron interpretados de manera incorrecta y remarcó que únicamente mencionó las expectativas que manejan algunos operadores financieros sobre la evolución del tipo de cambio. En ese sentido, aseguró que nunca anticipó que el dólar llegaría a ese valor.

"Jamás dije que el dólar iba a estar en $1.800. Lo que mencioné fue una proyección del mercado", expresó Ravier al salir al cruce de las versiones que circularon en las últimas horas.

La aclaración llegó luego de que sus declaraciones despertaran críticas y generaran incertidumbre en medio de la volatilidad cambiaria. Desde el Gobierno buscaron despejar cualquier especulación y ratificaron que la política económica no se modifica a partir de estimaciones realizadas por consultoras privadas.

Ravier insistió en diferenciar entre las expectativas que reflejan algunos informes del mercado y la estrategia oficial en materia cambiaria. De esta manera, buscó poner fin a la controversia que se generó tras la difusión de sus declaraciones.