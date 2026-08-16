Receta de milanesas de berenjenas a la napolitanas

Las milanesas de berenjena a la napolitana son una alternativa ideal para quienes buscan incorporar verduras a sus comidas sin resignar sabor. Con un rebozado crocante, salsa de tomate y abundante mozzarella gratinada, se convierten en una preparación irresistible.

La receta es sencilla, se cocina al horno y requiere pocos ingredientes. Además, existe un secreto clave para conseguir una textura mucho más crocante.

El secreto para que queden crocantes

Antes de comenzar con el rebozado, hay que cortar las berenjenas en rodajas de aproximadamente un centímetro y espolvorearlas con sal. Después, se deben dejar reposar durante 20 minutos.

Este paso permite que eliminen parte de su líquido. Luego es fundamental secarlas muy bien con papel absorbente antes de pasarlas por el huevo y el pan rallado.

Cómo preparar las milanesas

Para el rebozado, hay que batir los huevos junto con ajo picado, perejil, sal y pimienta. En otro recipiente se mezcla el pan rallado con queso rallado.

Cada rodaja de berenjena debe pasar primero por el huevo y después por la mezcla seca, presionando suavemente para que quede bien adherida.

Las milanesas se acomodan sobre una placa previamente aceitada, se rocían con un poco más de aceite y se cocinan en horno precalentado a 200 °C durante 15 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

El toque napolitano

Una vez doradas, se retira la placa del horno y se coloca sobre cada milanesa una cucharada de salsa de tomate y abundante mozzarella.

Por último, se agrega orégano y se llevan nuevamente al horno durante 8 a 10 minutos, hasta que el queso quede completamente derretido y gratinado.

Ingredientes

2 berenjenas grandes.

2 huevos.

150 g de pan rallado.

50 g de queso rallado.

1 diente de ajo.

1 cucharada de perejil.

Sal y pimienta.

Aceite.

200 g de salsa de tomate.

200 g de mozzarella.

Orégano.

Tiempo y dificultad

La preparación demanda 1 hora y 5 minutos en total, incluyendo los 20 minutos de reposo. La cocción lleva unos 25 minutos y se realiza completamente al horno.

Es una receta fácil, de estilo argentino, perfecta para servir como plato principal y disfrutar de una versión diferente de las clásicas milanesas.