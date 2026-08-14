La situación judicial de Jesica Cirio sumó este viernes un nuevo capítulo luego de que el fiscal Sergio Mola rechazara el pedido de su defensa para excluir del expediente los videos en los que se la observaría con fajos de dólares entre su ropa.

El planteo había sido presentado dentro de la causa que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La defensa de Cirio había cuestionado la validez de las imágenes debido a que, según argumentó, los peritajes realizados no permitieron comprobar su autenticidad.

Con la decisión del fiscal, las filmaciones permanecerán incorporadas al expediente y continuarán bajo análisis judicial.

Nuevos videos sobre la mansión de San Vicente

En paralelo, la Fundación Apolo, encabezada por el funcionario porteño Yamil Santoro, incorporó nuevas filmaciones relacionadas con la propiedad de San Vicente que Cirio e Insaurralde compartieron durante su relación.

Los registros podrían aportar metadatos que permitan reconstruir modificaciones realizadas en la vivienda antes de los allanamientos. Ahora, la Justicia deberá determinar si ese material tiene valor probatorio y qué información puede aportar a la investigación.

Las nuevas imágenes se suman a los videos que ya forman parte del expediente y que muestran a Cirio manipulando dinero en efectivo.

La defensa había cuestionado la autenticidad

El pedido de Cirio para sacar las filmaciones de la causa se basó principalmente en los resultados de los peritajes. Su defensa sostuvo que no había sido posible acreditar la autenticidad de las imágenes, por lo que buscaba que fueran excluidas del expediente.

Mola rechazó el planteo y resolvió mantenerlas como parte del material disponible para la investigación.

De esta manera, tanto los videos en los que aparece Cirio con fajos de dólares como las nuevas filmaciones relacionadas con la mansión de San Vicente deberán ser analizados por la Justicia para establecer qué valor pueden tener dentro de la causa contra Insaurralde.