La intención del Poder Ejecutivo de impulsar de manera inminente una reforma electoral centrada en la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) quedó pausada en el ámbito parlamentario.

La falta de consensos garantizados con los gobernadores de las provincias y la resistencia en la Cámara de Diputados obligaron a la mesa política de la Casa Rosada a reprogramar el temario prioritario de las próximas semanas, postergando la discusión institucional hacia el cierre del periodo legislativo.

El intento inicial de acelerar el debate en el Congreso de la Nación colisionó con las complejas negociaciones que el oficialismo mantiene con los bloques provinciales y aliados. La estrategia territorial de sondeo con las provincias arrojó que las demandas de los mandatarios locales se concentran en temas fiscales y presupuestarios clave, tales como la discusión del Presupuesto general y las partidas específicas para las regiones, postergando el interés por modificar las reglas del juego electoral.

Ante esta coyuntura, la conducción del bloque parlamentario reconoció la imposibilidad de avanzar sin antes alcanzar acuerdos de fondo sobre el reparto de recursos y la agenda económica.

En el plano legislativo, la reconfiguración interna de las bancadas opositoras y de los espacios que responden a los gobernadores del interior restó el margen de maniobra necesario para alcanzar la mayoría calificada que exige la Constitución Nacional para las normas de carácter electoral.

El posicionamiento alineado del peronismo en defensa del sistema de primarias, sumado a los reparos expuestos por sectores del PRO y de la Unión Cívica Radical, dejaron sin el volumen de votos indispensable al proyecto gubernamental. Asimismo, la fragmentación de bloques aliados debilitó los esquemas de apoyo con los que el oficialismo se venía apalancando en la Cámara Baja.

Las visiones dentro del propio gabinete nacional reflejaron diferencias respecto a la oportunidad del debate. Mientras algunos sectores proponían concretar la reforma de manera inmediata para evitar la incertidumbre política y los eventuales ruidos financieros que suelen generar los comicios primarios, las áreas abocadas a la gestión legislativa optaron por la cautela, entendiendo que resulta inconveniente forzar una votación sin los apoyos asegurados.

Frente a este escenario, la agenda del Congreso volcará sus esfuerzos en la negociación del Presupuesto y otras iniciativas económicas solicitadas por las provincias, desplazando la discusión sobre el régimen de primarias hacia los últimos meses del año. Para seguir de cerca el desarrollo parlamentario y consultar el estado de las normas vigentes en materia institucional, se puede ingresar al sitio web oficial de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación o revisar los dictámenes de la Cámara Nacional Electoral.