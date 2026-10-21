El Gobierno del Reino Unido autorizó la explotación del yacimiento de gas Jackdaw, ubicado en el mar del Norte, con el objetivo de reforzar el abastecimiento energético y aumentar la producción nacional. La decisión se conoció en medio del encarecimiento de la energía por el conflicto en Medio Oriente y reavivó el debate sobre los compromisos ambientales del país.

Según las estimaciones oficiales, el proyecto podría elevar cerca de un 6% la producción británica de gas en su punto máximo y aportar 2.900 millones de libras —unos 3.970 millones de dólares— a la economía. La explotación tendrá una vida útil estimada de hasta 11 años y podría comenzar a suministrar gas a hogares y empresas a finales de octubre.

Jackdaw busca reforzar el abastecimiento energético

El yacimiento se encuentra a unos 240 kilómetros al este de Aberdeen, en Escocia, y su desarrollo estará a cargo de Adura, una empresa conjunta de la noruega Equinor y la británica Shell. El Ejecutivo sostiene que la iniciativa permitirá fortalecer la seguridad energética y proteger cientos de puestos de trabajo.

La autorización llega en un contexto de presión sobre el costo de vida y después de que la inflación británica alcanzara el 3,5%, impulsada por el aumento de los precios de los combustibles. El Gobierno defendió la continuidad del proyecto como parte de una estrategia para responder a las necesidades energéticas durante los próximos años.

La decisión reabre el debate ambiental

La aprobación generó cuestionamientos porque el Partido Laborista había prometido no conceder nuevas licencias de perforación en el mar del Norte antes de llegar al poder en 2024. Sin embargo, Jackdaw ya contaba con una autorización otorgada en 2022, durante el Gobierno conservador, y su desarrollo atravesó una disputa judicial.

El Ejecutivo aseguró que mantiene el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y continuar impulsando las energías renovables, aunque considera que los hidrocarburos seguirán siendo necesarios durante las próximas décadas. La decisión vuelve a poner en discusión cómo compatibilizar la producción de gas con los compromisos de reducción de emisiones.

Un fondo para la transición energética

En paralelo, el Gobierno anunció la creación de un fondo de transición ecológica de 2.000 millones de libras, financiado con ingresos procedentes de los hidrocarburos del mar del Norte. El objetivo es reinvertir esos recursos en energías renovables y proyectos de bajas emisiones.

Otro desarrollo pendiente de definición es Rosebank, un yacimiento principalmente petrolero al oeste de las islas Shetland que también atravesó disputas judiciales y políticas. Su futuro será otro indicador del rumbo que adoptará el Reino Unido frente a la necesidad de abastecimiento y sus objetivos climáticos.