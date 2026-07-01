El subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, presentó su renuncia tras poco más de un año al frente de la dependencia, según confirmó este miércoles el Gobierno a través del Boletín Oficial.

Su gestión se caracterizó por profundos recortes presupuestarios y la implementación de ajustes en la estructura estatal, entre ellos la disolución de la Dirección de Cambio Climático, que fue eliminada del organigrama el 22 de abril y sostenida mayormente con fondos internacionales.

Además, impulsó políticas regresivas en materia ambiental como, por ejemplo, su respaldo a la reforma a la Ley de Glaciares y reconoció fallas en el manejo de los incendios forestales en Chubut.

La medida se hizo oficial este 30 de junio a través de la Resolución 62/2026 pero habría sido aceptada el pasado 26 de junio de 2026.

“Presentó su renuncia al citado cargo y no existen objeciones para proceder a su aceptación”, destaca el comunicado emitido desde el Gobierno nacional.

Hasta el momento no se confirmó quién lo reemplazará frente de la Subsecretaría de Ambiente. Brom, que es licenciado en Administración de Empresas, había desembarcado en la Subsecretaría de Ambiente en febrero de 2025, en reemplazo de Ana Vidal de Lamas, quien renunció al cargo en plena crisis por los incendios forestales en la Patagonia por “agotamiento” y “razones personales”.

El nombramiento de Brom había generado polémica por su nula experiencia en el área ambiental. La salida del exsubsecretario se suma a los movimientos en la Jefatura de Gabinete y en la vocería presidencial, en un escenario de reacomodamiento con cambios en áreas sensibles.

