Manuel Adorni presentó su renuncia como jefe de Gabinete de la Nación tras quedar envuelto en una compleja situación política y judicial que terminó por acelerar su salida del Gobierno. La decisión se concretó este sábado, luego de más de 100 días de tensión interna, investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y un creciente aislamiento dentro del propio oficialismo.

La salida del funcionario se da en un contexto de fuerte presión política. En el Congreso, sectores de la oposición avanzaban con pedidos de interpelación y una eventual moción de censura, mientras que en el plano judicial avanzaba una investigación que lo mantenía bajo la lupa. A esto se sumaba el desgaste interno dentro del Gabinete y la pérdida de respaldo político en distintos sectores del oficialismo y aliados.

Según la reconstrucción de los hechos, la decisión final se habría tomado tras semanas de discusiones dentro del entorno presidencial. En particular, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habría tenido un rol determinante en el desenlace, luego de evaluar que la continuidad de Adorni representaba un costo político elevado para el Gobierno.

El caso que precipitó la crisis incluye distintas denuncias vinculadas al manejo de fondos y presuntas irregularidades patrimoniales, entre ellas la inclusión de familiares en viajes oficiales y el uso de aeronaves privadas. Estos episodios alimentaron el debate público y político, y profundizaron las tensiones entre los distintos sectores del oficialismo.

En paralelo, la oposición endureció su postura en el Congreso, donde ya no había margen para postergar los pedidos de interpelación. Incluso bloques que inicialmente habían mostrado cercanía al Gobierno comenzaron a tomar distancia, lo que dejó al jefe de Gabinete sin apoyo suficiente para sostener su cargo.

Dentro del propio Ejecutivo, la figura de Adorni fue perdiendo respaldo progresivamente. Aunque el presidente Javier Milei lo había defendido públicamente en reiteradas oportunidades, con el correr de los días comenzó a modificarse el tono político en torno a su continuidad, en un contexto de creciente presión mediática y judicial.

La decisión de su salida fue comunicada oficialmente durante la jornada del sábado. Según trascendió, el Gobierno buscó ordenar la transición y definir una eventual sucesión en la Jefatura de Gabinete, con nombres que comenzaron a circular dentro del oficialismo para ocupar el cargo vacante.

Entre los posibles reemplazantes mencionados se encuentran dirigentes con trayectoria en la gestión pública y cercanía al entorno presidencial, en un intento del Gobierno por recomponer la estructura política tras una salida que genera impacto interno y externo.