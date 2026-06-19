Los indicadores de consumo volvieron a mostrar señales mixtas durante abril. Mientras las ventas en supermercados registraron una leve suba mensual, los autoservicios mayoristas y los centros comerciales volvieron a retroceder, en un escenario donde la recuperación del gasto de los hogares todavía no logra consolidarse.

De acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), las ventas en supermercados crecieron 0,8% en términos desestacionalizados respecto de marzo. Sin embargo, el desempeño positivo no se trasladó al resto de los canales comerciales.

En los autoservicios mayoristas, las ventas descendieron 1,1% durante abril, mientras que los shoppings también registraron una caída del 1,1% en comparación con el mes anterior.

Los números acumulados del primer cuatrimestre muestran una tendencia más amplia de retracción. Los centros comerciales aparecen como el sector más afectado, con una baja del 5,7% entre enero y abril. Además, acumulan una caída interanual del 5,9%.

Los autoservicios mayoristas también exhiben resultados negativos. En los primeros cuatro meses del año registraron una contracción del 3,2%, mientras que la comparación interanual muestra una disminución del 5%.

Por su parte, los supermercados acumulan una caída del 3,3% en el primer cuatrimestre y una baja del 3,7% frente al mismo período del año pasado.

Los datos reflejan que el consumo continúa atravesando un período de debilidad, pese a algunas mejoras puntuales observadas en determinados rubros. La evolución de las ventas durante abril mostró comportamientos diferentes según el canal comercial, aunque el balance general del año sigue siendo negativo.

El desempeño de los supermercados permitió moderar parcialmente la caída registrada en meses anteriores, pero no alcanzó para revertir la tendencia acumulada. En paralelo, los resultados de los mayoristas y de los centros comerciales evidencian que buena parte del consumo todavía se mantiene por debajo de los niveles registrados durante 2025.

Con el cierre del primer cuatrimestre, los indicadores del Indec muestran que la recuperación del gasto de los hogares continúa siendo uno de los principales desafíos para la actividad comercial en distintos segmentos del mercado.