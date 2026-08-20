La resistencia a la insulina puede avanzar durante años sin señales evidentes y, aun así, aumentar el riesgo de desarrollar diabetes y otras alteraciones metabólicas. Detectarla a tiempo y modificar hábitos cotidianos son claves para frenar ese proceso.

La doctora Ayelén Escudero, médica de familia, explicó de manera sencilla qué ocurre dentro del organismo cuando aparece esta alteración y qué herramientas pueden ayudar a abordarla.

Una señal que puede pasar inadvertida

Para entenderla, Escudero recurrió a una explicación sencilla: la insulina es una hormona producida por el páncreas que permite que la glucosa que circula en la sangre ingrese a las células y sea utilizada como energía. Cuando aparece resistencia a la insulina, las células responden menos a esa hormona y el organismo intenta compensarlo produciendo cada vez más.

Dra. Ayelén Escudero, médica de familia.

“Es como que si este receptor estuviese oxidado”, explicó la médica durante la entrevista.

En esa etapa, la glucemia puede permanecer normal porque el páncreas está trabajando de más.

La diferencia con la diabetes es importante. Según explicó Escudero, cuando el esfuerzo sostenido termina agotando las células del páncreas encargadas de producir insulina, el organismo ya no logra compensar y el azúcar en sangre comienza a elevarse. Por eso, la resistencia a la insulina puede ser una etapa previa que conviene detectar y abordar.

Aunque no siempre aparece reflejada en un laboratorio de rutina, existen señales que pueden orientar la consulta. Entre ellas se encuentran el aumento del perímetro abdominal y la aparición de zonas de piel más oscura, especialmente en el cuello, las axilas y otros pliegues.

Hábitos que ayudan a cambiar el rumbo

La buena noticia es que, de acuerdo con la especialista, la resistencia a la insulina puede mejorar con cambios sostenidos en el estilo de vida. No se trata de cambiar todo de un día para otro, sino de construir nuevas rutinas.

La alimentación ocupa un lugar central. Escudero recomendó priorizar alimentos naturales y reducir el consumo de ultraprocesados, como galletitas y otros productos industriales. También señaló la importancia de incorporar proteínas, fibras, legumbres y carbohidratos complejos, como avena y arroz integral, que tienen una absorción más lenta.

La actividad física también cumple un papel fundamental. Para la médica, no alcanza solamente con caminar: el objetivo es estimular y desarrollar masa muscular. “El músculo cuando nosotros lo ejercitamos funciona como un depósito de glucosa”, explicó.

Los ejercicios de fuerza pueden realizarse en un gimnasio o incluso en casa, utilizando el propio peso corporal o elementos simples. El trabajo muscular permite que la glucosa sea utilizada por los músculos y contribuye a mejorar la sensibilidad a la insulina.

“No es algo temporal sino que es algo de toda la vida”, sostuvo la especialista, al referirse a la necesidad de mantener los cambios a largo plazo.

Una oportunidad para prevenir

La resistencia a la insulina no debe interpretarse como una sentencia inevitable de diabetes. Identificarla puede convertirse en una oportunidad para actuar antes de que aparezcan complicaciones. Las alteraciones metabólicas sostenidas pueden asociarse con un mayor riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedad cardiovascular, entre otros problemas.

Escudero invitó a tomar las señales del organismo como una advertencia y no como un motivo de frustración.

“Es como un aviso de que te da una oportunidad para que puedas hacer un cambio”, resumió.

La recomendación, ante dudas o síntomas, es consultar con un profesional de la salud y evitar el autodiagnóstico. La prevención no depende de una dieta pasajera ni de una única rutina de ejercicios: requiere decisiones pequeñas, repetidas y sostenidas que ayuden a cuidar la salud metabólica.

Esto fue una entrevista en el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV, en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.