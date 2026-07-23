Los mercados financieros atravesaron una jornada negativa y los activos argentinos no escaparon al mal clima internacional. El riesgo país subió hasta los 429 puntos básicos, mientras los bonos soberanos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes pérdidas.

La presión llegó desde el exterior luego de que el precio del petróleo Brent superara los 100 dólares por barril, alcanzando su nivel más alto en siete semanas debido a las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos e Irán.

Este escenario fortaleció los temores de una inflación más persistente en Estados Unidos y alimentó las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga una política monetaria más restrictiva, afectando el humor de los inversores.

Bonos y acciones en rojo

En el mercado local, los títulos de deuda en dólares retrocedieron hasta 1,6%, encabezados por el Global 2046, seguido por el Global 2038 y el Bonar 2035.

Como consecuencia, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan avanzó 4,4% y alcanzó los 429 puntos básicos.

El impacto también se reflejó en la Bolsa porteña. El S&P Merval cayó 0,9%, con bajas lideradas por BBVA (-5,4%), Grupo Supervielle (-3%) y Banco Macro (-2,7%).

En Wall Street, los ADRs argentinos profundizaron las pérdidas. BBVA encabezó las caídas con un descenso de 7,3%, seguido por Grupo Supervielle (-4,7%) y Banco Macro (-4,5%).

Los datos locales también preocuparon

Al contexto internacional se sumaron indicadores económicos locales que incrementaron la cautela de los mercados.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) mostró en mayo un crecimiento interanual de apenas 0,2%, mientras que en la comparación mensual registró una caída de 0,5%.

Además, el índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella cayó 4,78% respecto de junio y acumuló una baja interanual del 12,3%.

Expectativa por la visita del FMI

En medio de este escenario, el Gobierno confirmó la llegada para el próximo lunes de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La visita coincidirá con la aprobación de un nuevo financiamiento por 250 millones de dólares de la CAF, que se suma a desembolsos recientes del Banco Mundial y el BID.

Pese a ese respaldo financiero, la reacción de los mercados mostró que los inversores continúan atentos tanto a la evolución del contexto internacional como a la marcha de la economía argentina.