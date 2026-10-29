Los bonos soberanos argentinos en dólares registraron subas este jueves 29 de octubre en Wall Street, en una jornada marcada por la volatilidad de los mercados financieros. La recuperación de los títulos de deuda impulsó una nueva baja del riesgo país, que retrocedió 14 unidades y se ubicó en 749 puntos básicos, por debajo de la barrera de los 750.

Sin embargo, la mejora de los bonos no se trasladó de manera uniforme al mercado accionario. El índice S&P Merval de la Bolsa porteña operó con una caída del 0,2%, mientras que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York presentaron movimientos dispares.

Los bonos argentinos impulsaron la baja del riesgo país

La deuda soberana en dólares avanzó hasta un 1,2% en Wall Street, con los títulos Globales con vencimiento en 2035 y 2038 entre los principales impulsores de la suba.

Este comportamiento favoreció la reducción del indicador elaborado por JP Morgan, que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos considerados de referencia.

El riesgo país es uno de los indicadores observados por los inversores para evaluar el nivel de riesgo que implica financiar al Estado argentino. Su evolución también influye en las expectativas sobre las condiciones de acceso del país a los mercados internacionales de crédito.

La jornada se produjo después de varios días de movimientos bruscos en los activos locales, en un contexto de cautela entre los operadores financieros.

Las acciones operaron con resultados dispares

Mientras los bonos mostraron una recuperación, el mercado de acciones tuvo un desempeño más débil. El Merval registró una baja del 0,2% en la plaza local y los papeles que cotizan en Wall Street alternaron subas y caídas.

La diferencia entre ambos segmentos reflejó que la mejora de la deuda soberana no alcanzó para impulsar de manera generalizada a las empresas argentinas que operan en los mercados internacionales.

Los inversores continúan atentos a la evolución de los activos financieros, tanto por los factores propios de la economía argentina como por el escenario externo.

El dólar oficial se mantuvo en $1.560

En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vendía a $1.560 en las pantallas del Banco Nación.

De esta manera, la cotización permanecía en el nivel registrado durante las últimas jornadas, mientras los operadores seguían de cerca los movimientos de los bonos, las acciones y el riesgo país.

La rueda dejó un panorama mixto para los activos argentinos: una recuperación de la deuda soberana y una reducción del indicador de riesgo, pero sin una mejora generalizada en el mercado accionario.