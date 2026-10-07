Después de dos jornadas consecutivas de bajas, el riesgo país retomó la tendencia alcista este miércoles y volvió a superar la barrera de los 600 puntos básicos.

El indicador elaborado por JP Morgan avanzó 27 unidades, equivalente a una suba del 4%, y volvió a colocarse en torno a los 600 puntos. El movimiento estuvo relacionado principalmente con la caída de los bonos soberanos argentinos.

La nueva suba se produjo después de que el indicador hubiera retrocedido más de 80 puntos durante las dos primeras ruedas de la semana. De acuerdo con los datos publicados este miércoles, había llegado a 574 puntos antes de volver a subir.

Las acciones argentinas operaron en rojo

El deterioro también se reflejó en las acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Los principales papeles operaron con pérdidas y algunas compañías llegaron a registrar bajas de hasta el 4%.

En paralelo, los bonos soberanos argentinos también mostraron retrocesos. Los títulos Globales llegaron a caer hasta un 1% en el exterior, mientras que los Bonares presentaban un comportamiento diferente y registraban subas de hasta 0,8% durante la jornada.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Cuando el indicador aumenta, significa que el mercado exige una mayor sobretasa para financiar al país.

La presión sobre los mercados emergentes

La jornada financiera también estuvo marcada por un contexto internacional menos favorable para los mercados emergentes. La suba de las tasas de los bonos del Tesoro estadounidense presionó sobre los activos de países considerados de mayor riesgo.

Según un análisis publicado por LA NACION, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentaba cinco puntos básicos durante la jornada, mientras que el fondo cotizado EMB, que reúne deuda de mercados emergentes, también operaba en baja.

De esta manera, el mercado argentino volvió a mostrar señales de presión luego de la recuperación registrada durante las primeras jornadas de octubre. El riesgo país, aunque regresó a la zona de los 600 puntos, todavía se mantiene por debajo del máximo de 655 puntos alcanzado durante la semana pasada.