La inflación de septiembre registró comportamientos diferentes entre las provincias argentinas que cuentan con mediciones propias del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Mientras el promedio nacional fue del 1,9%, Río Negro encabezó las subas con un 2,5% y Córdoba presentó el menor aumento, con un 1,4%.

De acuerdo con un informe de la consultora Politikon Chaco, elaborado a partir de datos de organismos estadísticos provinciales y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), solo tres de las diez jurisdicciones relevadas superaron el nivel nacional.

Detrás de Río Negro se ubicaron Neuquén y Tucumán, ambas con una inflación mensual del 2,1%. Jujuy igualó el promedio del país, mientras que las otras seis jurisdicciones registraron incrementos inferiores.

El ranking de inflación por provincia

Los resultados de septiembre mostraron el siguiente orden de aumentos mensuales:

Río Negro, 2,5%.

Neuquén, 2,1%.

Tucumán, 2,1%.

Jujuy, 1,9%.

Ciudad de Buenos Aires, 1,8%.

Chaco, 1,8%.

Mendoza, 1,7%.

Santa Fe, 1,6%.

San Luis, 1,5%.

Córdoba, 1,4%.

En comparación con agosto, cinco jurisdicciones aceleraron sus aumentos y otras cinco mostraron una desaceleración. Río Negro registró la mayor aceleración, de 0,4 puntos porcentuales, mientras que Córdoba tuvo la mayor desaceleración, también de 0,4 puntos.

Qué rubros impulsaron los aumentos

Los sectores que más presionaron sobre los precios variaron según cada distrito. En Río Negro, los principales incrementos se dieron en atención médica, con 5,2%; transporte, con 4,6%; y alimentos y bebidas, con 3,3%.

En Neuquén, las mayores subas correspondieron a prendas de vestir y calzado y educación, ambas con 3%, además de vivienda y servicios públicos, con 2,6%. En Tucumán, vivienda y servicios públicos aumentó 4,5%, mientras que atención médica avanzó 3,8%.

En Mendoza, que registró una inflación del 1,7%, se destacaron los incrementos en esparcimiento e indumentaria. En el otro extremo del relevamiento, Córdoba tuvo una variación general del 1,4%, pese a que algunos rubros puntuales registraron aumentos superiores al promedio provincial.

La inflación acumulada en lo que va del año

Entre enero y septiembre, la inflación nacional acumuló un 23,6%. En ese período, Neuquén encabezó las subas entre las jurisdicciones relevadas, con 25,4%, seguida por Chaco, con 24,2%.

En cambio, San Luis registró el menor incremento acumulado, con 20,5%. Mendoza alcanzó el 21,7% y Córdoba, el 21,8%, ambos por debajo del promedio nacional.

En la comparación interanual, los precios aumentaron un 33,4% en el país. Neuquén tuvo la mayor variación, con 35,3%, mientras que Río Negro registró la menor, con 29,7%.

Los datos reflejan que la evolución del costo de vida no fue uniforme: las diferencias entre provincias se observaron tanto en la variación mensual como en los aumentos acumulados desde comienzos de 2026.