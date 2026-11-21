La intendenta de Caucete, Romina Rosas, sostuvo que la unidad del peronismo sanjuanino de cara al 2027 no puede depender exclusivamente de José Luis Gioja y Sergio Uñac. Aunque reconoció que ambos son los dirigentes de mayor peso dentro del Partido Justicialista (PJ), planteó que la reconstrucción del espacio necesita la participación de todos los sectores, incluidos los aliados y la militancia.

La jefa comunal realizó estas declaraciones durante una entrevista en Café de la Política que se emite por HUARPE TV, donde fue consultada por las declaraciones del presidente del Frente Renovador, Franco Aranda, quien había señalado que la principal preocupación del peronismo debía ser alcanzar la unidad y no concentrarse todavía en la elección de candidatos.

"Depende de todos. Somos muchos los actores, entre todos. No solamente quienes somos dirigentes y no solamente de Sergio y el Flaco, sino también toda la militancia", manifestó Rosas.

En esa línea, consideró que reducir la discusión a las diferencias entre los dos principales referentes sería una mirada equivocada sobre la realidad partidaria. "Sería muy acotado pensar que solamente dependería de estas dos personas", expresó.

Rosas recordó que ya había planteado una postura similar después de la derrota electoral de 2023 y sostuvo que tanto Gioja como Uñac tuvieron gestos para permitir que otros dirigentes ganaran protagonismo.

"Creo que ellos han tenido un gesto ambos de humildad en determinadas decisiones y se han corrido del escenario", señaló.

Sin embargo, la intendenta aclaró que reconocer la necesidad de ampliar la participación no significa desconocer el peso político de los dos exgobernadores. "Son los referentes de mayor peso y que toman seguramente más decisiones de lo que toma el resto dentro del abanico político", afirmó.

Para Rosas, el peronismo debe comenzar a construir una discusión más amplia, en la que también tengan lugar los espacios que acompañan al partido. En ese sentido, mencionó al Frente Renovador como uno de los sectores aliados que deben formar parte del armado.

"Creo que es necesario comenzar a hablar en plural, no solamente de dos figuras, sino de todos quienes somos parte", remarcó.

La intendenta también señaló que el PJ tiene actualmente la responsabilidad de ejercer la oposición en San Juan y que ese desafío requiere ampliar las instancias de participación para evitar que las diferencias entre sus principales dirigentes condicionen el futuro del espacio.

Textuales

Romina Rosas / Intendenta de Caucete