Ruta 149: Vecinos de Calingasta convocan a asamblea por pavimentación

En un esfuerzo por seguir visibilizando una problemática histórica, vecinos de Calingasta se congregarán el sábado 5 de septiembre a las 18:00 en la Estación de Servicio Samat (Barreal) para coordinar próximas acciones vinculadas a la pavimentación de la Ruta Nacional 149, la vía clave que une San Juan con la localidad mendocina de Uspallata. Este segundo encuentro presencial busca estructurar un reclamo que se inició el 22 de agosto con una campaña de concientización y recolección de firmas.

El contraste de una ruta estratégica abandonada

La Ruta Nacional 149 es una vía estratégica, pero su estado actual presenta un contraste alarmante: mientras que el tramo sanjuanino es "un billar", el sector mendocino está destruido. Tras salir de Uspallata, apenas hay pavimentados entre 9 y 12 kilómetros; el resto es un camino de tierra y piedra marcado por los deteriorantes "pianitos".

Según el proyecto falta la pavimentación un poco más de 37 km. La traza es una recta con una curva. En la primera hay que construir 15 alcantarillas y en la segunda, las protecciones de los guardarraíl.

Gestiones políticas

Tras el primer encuentro, el grupo vecinal accedió a los detalles de la obra en el Cuarto Distrito de Vialidad Nacional en Mendoza, confirmando que el proyecto ejecutivo está listo para licitar. Además, están resueltas las objeciones del sitio arqueológico de Tambillos (Camino del Inca), desviando la nueva traza 300 metros al este del lugar.

Aunque la ruta figura en el presupuesto nacional desde 2017 con partidas simbólicas que solo alcanzaron para estudios, el proyecto quedó congelado en 2019. En 2022 se iba a lanzar la licitación, pero una objeción de San Juan que exigía incorporar el acceso a los observatorios paralizó la obra. Cansados de quedar al margen de las decisiones tomadas en la capital de San Juan sin previa consulta, los vecinos decidieron unirse por cuenta propia.

Plan de acción interprovincial

El objetivo de este sábado es conformar comisiones para coordinar entrevistas con legisladores nacionales de todos los partidos políticos de ambas provincias, buscando una gestión plural. Asimismo, planificarán reuniones con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y autoridades de Mendoza para que apoyen las gestiones ante el gobierno nacional, responsable final de la ruta.

Los vecinos ven una ventana de oportunidad: Mendoza ha invertido fondos propios en rutas nacionales y firmó un convenio por el cual la Nación le reconocerá unos 50 millones de dólares de gasto, abriendo la chance de que la provincia vecina asuma inicialmente la inversión en la Ruta 149 para luego recuperarla.

Hasta hoy, la campaña ha reunido 1.122 firmas, de las cuales unas 200 pertenecen a mendocinos.

Beneficio económico y turístico redondo

La pavimentación de la Ruta 149 impulsará la economía regional. Para San Juan, representaría una salida más directa y corta hacia Santiago y la costa de Chile (Viña del Mar y Valparaíso), evitando desvíos por el sur. También beneficiaría al transporte de cargas e industrias locales.

En lo turístico, integraría un circuito circular que conectaría la ciudad de Mendoza (con fuerte turismo internacional), Uspallata, Barreal, el Valle de Calingasta y la ciudad de San Juan, potenciando el desarrollo conjunto.