El Honorable Concejo Deliberante de Valle Fértil aprobó la Declaración N° 195 H.C.D./2.026, mediante la cual declaró de interés departamental la reunión interprovincial del próximo miércoles 30 de septiembre en San Luis. El encuentro reunirá a autoridades de San Juan y San Luis, funcionarios municipales y prestadores turísticos para revitalizar la Ruta de los Dinosaurios y organizar una travesía de integración.

La iniciativa surgió de una presentación efectuada por Ariel Corleti Farjat, del grupo El Campo Vivo. La solicitud planteó adoptar medidas estratégicas frente a la delicada situación de los prestadores vallistos y el riesgo de aislamiento por la inminente repavimentación de la Ruta Nacional 40 y su empalme con la Ruta 150, obras que podrían desplazar el flujo de visitantes fuera del departamento.

El respaldo legislativo y las declaraciones de los funcionarios

Desde el legislativo municipal se destacó la prontitud del tratamiento para otorgar un firme respaldo institucional antes de la cita en San Luis. El presidente del Concejo Deliberante, Jorge Dante Castro, en diálogo con DIARIO HUARPE precisó el alcance de la norma: "Los prestadores nucleados a través de Campo Vivo nos enviaron la solicitud de declarar de interés departamental la reunión que van a tener en San Luis por la presentación del proyecto". Castro remarcó el acompañamiento del Concejo vallista: "Todas las acciones que vayan haciendo, tanto los prestadores privados como los municipios de ambas provincias, las vamos a acompañar porque queremos que este proyecto se instale en la agenda provincial".

Asimismo, el titular del legislativo vallista subrayó el impacto positivo de este vial: "Sería una nueva oferta turística para la provincia que llevaría no solo a tener un ingreso a Ischigualasto por la Ruta 40 y 150, sino también por esta ruta. Además nos daría la posibilidad del arreglo de la Ruta 141 y la 510". Castro añadió que el plan busca integrar también a Caucete, especialmente a Marayes por su riqueza fósil: "Involucra a Caucete en cuanto a Marayes, justamente para cumplir con la articulación vial".

Por su parte, la concejal Mónica Rivero resaltó el consenso alcanzado: "Fue una decisión entre todos los concejales de sacar esta declaración y de acompañar, porque si se llega a dar, a Valle Fértil le viene muy bien y podemos crecer turísticamente". Rivero fue contundente respecto al mal estado de los caminos y la urgencia de atraer inversión privada: "Nuestras rutas están hechas tiras y eso nos aísla un montón. Son las cosas que nos van a venir bien para acompañar a este grupo que le está poniendo todo para ver cómo podemos atraer más turismo y que el Valle crezca".

La edil enfatizó además la necesidad de diversificar la economía local: "Acá todos dependen de la administración pública. Tenemos que buscar que venga gente a invertir para que genere fuentes de trabajo".

Finalmente, confirmó gestiones políticas: "Voy a llevar esta propuesta al bloque bloquista para ponerlo en conocimiento del gobernador y del vicegobernador y voy a hacer lo propio con la intendente de Caucete, Romina Rosas, y el Concejo Deliberante departamental con los que tenemos muy bena relación".

Un corredor paleontológico, ecoturístico y cultural de integración

La Ruta de los Dinosaurios es concebida como un corredor paleontológico, ecoturístico y cultural clave para integrar a las provincias de Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja. Diseñado entre 2001 y 2002 por el investigador sanluiseño Juan Carlos Romero Gatica y reactivado por el sector privado de Valle Fértil, el proyecto articula tres joyas patrimoniales: el Parque Provincial Ischigualasto (San Juan), el Parque Nacional Sierra de las Quijadas (San Luis) y el Parque Nacional Talampaya (La Rioja). A este eje se suman el Parque Geológico Sanagasta (La Rioja) y el yacimiento de huellas de dinosaurio en Malargüe (Mendoza).

El encuentro en San Luis abordará también la mejora de tramos viales clave, como la Ruta Provincial 29 en San Luis y la Ruta Provincial 502 en San Juan (para unir Las Liebres con Marayes), reduciendo en casi 200 kilómetros el recorrido entre Sierra de las Quijadas e Ischigualasto.

Dato

El encuentro, denominado "Reunión comunitaria de ecoturismo e identidad patrimonial sobre la Ruta de los Dinosaurios del Centro Oeste Argentino", se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de septiembre, a las 10:00 horas, en el Golden Hall del complejo Hotel Casino Golden Palace, en la ciudad de San Luis.

Gestiones y pronunciamiento del vicegobernador Fabián Martín

En forma paralela, el resurgimiento de la propuesta se enlaza con las gestiones ante el Ejecutivo sanjuanino. Recientemente, el vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, se expresó al respecto tras reunirse en la Legislatura provincial con prestadores turísticos y referentes comunitarios de Valle Fértil. Martín confirmó que transmitirá formalmente al gobernador todos los reclamos viales y el plan estratégico de la Ruta de los Dinosaurios.

El vicegobernador remarcó que reparar tramos clave de las rutas 141 y 510 resulta imprescindible para resolver los problemas de conectividad e impulsar el turismo rural e internacional. Asimismo, sostuvo que avanzar en la Ruta de los Dinosaurios es vital para evitar el aislamiento de Valle Fértil ante nuevas trazas viales y resguardar el estatus otorgado por la UNESCO al Parque Ischigualasto como Patrimonio Natural de la Humanidad.