La intendenta del departamento Caucete, Romina Rosas, confirmó en diálogo con DIARIO HUARPE que la municipalidad asumirá la reparación y acondicionamiento del camino de acceso a la localidad de Balde de Leyes. La intervención vial se ejecutará antes del 7 de diciembre para garantizar el tránsito durante la travesía del proyecto "Ruta de los Dinosaurios", enfocado en revitalizar el paraje y sus zonas aledañas.

La jefa comunal destacó el enorme valor de la zona por su riqueza paleontológica, cuyos hallazgos históricos merecen mayor difusión turística y cultural.

Reparación municipal sin auxilio provincial

Frente a las complejas dificultades logísticas y la falta de acompañamiento del Gobierno provincial para reparar los ingresos viales en la zonas rurales del departamento, Rosas ratificó que Caucete costeará las obras con recursos propios antes del evento.

"La ruta es verdaderamente una complejidad para nosotros porque generalmente hemos tenido el acompañamiento del gobierno de la provincia en las gestiones anteriores para hacer el mantenimiento de estos ingresos; pero en esta oportunidad no se da así, por lo que es algo que vamos a encarar desde el municipio inmediatamente antes de la travesía", afirmó Romina Rosas a DIARIO HUARPE.

Conectividad satelital para romper el aislamiento

Asimismo, la jefa comunal aseguró que la travesía permitirá dotar de conectividad satelital a los pocos residentes locales, quienes actualmente dependen de radios gubernamentales para comunicarse.

"Es una comunidad donde las familias te reciben como si fueras un familiar. Ellos tienen la alegría de poder encontrarse con nosotros; es más, si Dios quiere, en el marco de esta travesía vamos a poder dejar ya conectadas estas familias a través de tecnología satelital para que ellos puedan tener este diálogo un poco más fluido con nosotros, porque hoy se comunican a través de la radio oficial del gobierno y esto hace complejas algunas situaciones", sostuvo la intendenta.

Rosas detalló que, si bien el lugar cuenta con servicios de electricidad y agua, las distancias hacen indispensable la red satelital.

Cooperación con Valle Fértil para evitar el despoblamiento

El proyecto promueve también la cooperación regional con Valle Fértil para proteger las comunidades rurales y evitar su total despoblamiento. Rosas contó que en estos días mantendrá una reunión con el intendente del Valle Mario Riveros para articular acciones conjuntas en los parajes que conectan a ambos deparatamentos.

"Tenemos una gran tarea juntos y un aprecio entre ambos, pero fundamentalmente la tarea de no dejar que mueran nuestras comunidades ubicadas sobre las rutas que nos conectan", aseveró Rosas, destacando los vínculos iniciados para promocionar el patrimonio fosilífero sanjuanino.

Antecedentes y detalles de la expedición regional

La travesía del 7 de diciembre, denominada "1ra. Expedición Senda de los Pterosaurios", unirá el Parque Nacional Sierra de las Quijadas en San Luis con Balde de Leyes en San Juan.

La marcha iniciará a las 7:00 hs con dos columnas simultáneas. La Expedición Sanjuanina partirá desde Marayes hacia Balde de Leyes —donde se hallaron los pterosaurios Yelaphomte praderioi y Pachagnathus benitoi— para avanzar al límite interprovincial. En paralelo, la Expedición Puntana saldrá desde Hualtarán, en Sierra de Las Quijadas —sitio de los pterosaurios Pterodaustro guiñazui y Puntanipterus globosus— rumbo al punto fronterizo.

Ambas columnas convergerán cerca del paraje Las Liebres, bordeando las Sierras de Guayaguas, para unificar criterios y trazar la ruta final conjunta.

El evento es impulsado por el Círculo Regional de Desarrollo Ecoturístico (Cirdet) Ruta de los Dinosaurios, con el acompañamiento de autoridades provinciales y municipales.

Dato 1

Los interesados en participar de esta experiencia pueden ponerse en contacto con el Circulo Regional de Desarrollo Ecoturístico “Ruta de los Dinosaurios del Centro Oeste Argentino”.

San Juan: Ariel Leandro Corleti Farjat - 264-6733439.

San Luis: Juan Carlos Romero Gatica - 2664-037758.

Dato 2

La Ruta de los Dinosaurios es un modelo de integración regional sustentable. Su objetivo primordial es articular joyas naturales de valor universal. De sur a norte: el parque de huellas de dinosaurios en Malargüe, Mendoza; el Parque Nacional Sierra de las Quijadas en San Luis; el yacimiento paleontológico Baldes de Leyes y el Parque Provincial Ischigualasto en San Juan; el Parque Nacional Talampaya y el Parque Geológico Sanagasta en La Rioja.

Dato 3

La finalidad de este corredor es vincular las riquezas geológicas, paleontológicas, arqueológicas y paisajísticas de la región. Mientras Ischigualasto y Talampaya comparten la misma cuenca triásica con fósiles de dinosaurios y mamíferos primitivos, San Luis aporta los yacimientos del Cretácico con pisadas y registros únicos del reptil volador Pterodaustro. Sanagasta suma hallazgos de nidadas y huevos de dinosaurio, Caucete, con el dinosaurio gigante más antiguo del planeta, y Malargüe con icnitas gigantescas.