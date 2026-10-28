En diálogo con DIARIO HUARPE, la bióloga y paleontóloga Cecilia Apaldetti sostuvo que San Juan ocupa un lugar central en el proyecto federal de la Ruta de los Dinosaurios, por la cantidad y relevancia de sus yacimientos fosilíferos. “San Juan es la vértebra fundamental de este proyecto”, afirmó la investigadora, al destacar el potencial científico de la provincia y su importancia para articular un corredor paleontológico entre distintas jurisdicciones del país.

La científica, investigadora del Conicet y del Instituto y Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), también puso el foco en Balde de Leyes, en la zona de Marayes, departamento Caucete. Allí, equipos científicos trabajan en nuevos descubrimientos y, junto con la Secretaría de Ambiente, avanzan en la elaboración de un plan de manejo y conservación que permita proteger el patrimonio fósil y ordenar las actividades en el territorio.

La iniciativa se suma a los pasos institucionales y comunitarios que buscan recuperar y concretar la Ruta de los Dinosaurios, un proyecto que pretende vincular áreas protegidas y localidades con un patrimonio paleontológico de relevancia nacional e internacional.

Balde de Leyes, una ventana a más de 200 millones de años

Dentro del patrimonio paleontológico sanjuanino, que incluye sitios emblemáticos como Ischigualasto y La Ciénaga, Balde de Leyes se distingue por la importancia de los hallazgos realizados en sus terrenos. La historia del yacimiento comenzó en 2001, cuando Benito Leyes, un poblador de la zona, encontró los primeros restos fósiles. Sin embargo, las campañas científicas de 2015 permitieron dimensionar la riqueza del lugar.

Los investigadores identificaron una notable asociación de fauna del Triásico, integrada por dinosaurios primitivos, cocodrilos, cinodontes y pterosaurios. Se trata de organismos que habitaron el territorio hace más de 200 millones de años y cuyos restos permiten reconstruir las características de aquellos ecosistemas.

Entre los descubrimientos sobresale Ingentia prima, considerado el dinosaurio gigante más antiguo conocido. Para Apaldetti, Balde de Leyes ofrece información fundamental para comprender una etapa de transición entre los ecosistemas representados en Ischigualasto y la aparición posterior de los grandes saurópodos.

La riqueza del sitio no se limita a los fósiles ya identificados. Las campañas de investigación continúan aportando nuevos hallazgos, lo que refuerza la necesidad de establecer herramientas de conservación que garanticen la protección del yacimiento a largo plazo.

Un plan de manejo para proteger el patrimonio

La conservación de Balde de Leyes requiere un abordaje que integre el conocimiento científico, la gestión ambiental y la realidad de la comunidad local. En ese sentido, la UNSJ y la Secretaría de Ambiente trabajan en la planificación de un manejo integral del área.

Tal como anunció en DIARIO HUARPE Ezequiel Salomón, director de Conservación de la Secretaría de Ambiente, el organismo provincial mantiene reuniones con el Departamento de Geología y el Museo de Ciencias Naturales para elaborar un diagnóstico territorial y definir criterios para la gestión ambiental del sitio.

Apaldetti, por su parte, lidera desde 2023 un proyecto de mecenazgo cultural que aborda el territorio desde una perspectiva multidisciplinaria, con la participación de geólogos, biólogos, paleontólogos y habitantes de la zona.

La articulación resulta clave para compatibilizar la investigación con el desarrollo turístico, sin poner en riesgo los recursos que convierten al lugar en un patrimonio de interés científico. “Nos queda muchísimo trabajo porque cada vez que vamos al campo descubrimos cosas nuevas”, señaló la investigadora.

El desafío consiste en que el crecimiento del interés por Balde de Leyes esté acompañado por una planificación capaz de ordenar las visitas, preservar los fósiles y fortalecer el vínculo entre la comunidad y su patrimonio natural. Y ahí entran las responsabilidades y compromisos de los organismos competentes del gobierno provincial y de los municipios de Caucete y Valle Fértil.

De una propuesta regional a una iniciativa con nuevos apoyos

La Ruta de los Dinosaurios tiene antecedentes que se remontan a comienzos de la década de 2000. Entre 2001 y 2004, el investigador sanluiseño Juan Carlos Romero Gatica impulsó la idea de crear un corredor que conectara áreas protegidas de San Luis, San Juan y La Rioja. La propuesta obtuvo respaldo nacional en 2004, aunque su concreción requiere nuevas gestiones y acuerdos.

En septiembre de 2026, la iniciativa volvió a tomar impulso con la participación del sector privado de Valle Fértil, promovida por Ariel Corleti e integrantes del sector turístico de Campo Vivo. En ese contexto, el Concejo Deliberante vallisto aprobó la Declaración N.º 195/2026, que otorgó interés departamental al proyecto. También el vicegobernador Fabián Martín manifestó su interés y su compromiso de realizar gestiones para contribuir a su concreción.

A estos avances se sumaron encuentros comunitarios vinculados con el ecoturismo y la identidad patrimonial, con participación de actores de San Juan y San Luis, en los que se plantearon nuevas travesías para fortalecer la integración entre los territorios.

En octubre de 2026, la intendenta de Caucete, Romina Rosas, incorporó el apoyo municipal y destacó las posibilidades que la iniciativa representa para Balde de Leyes y Marayes. Por su parte, desde la Secretaría de Ambiente señalaron que todavía no habían sido convocados a integrar las mesas de trabajo del proyecto, aunque reconocieron su importancia para potenciar el turismo paleontológico provincial y regional.

Ciencia, turismo e integración territorial

La propuesta busca conectar el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, en San Luis; el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan; y el Parque Nacional Talampaya, en La Rioja. También contempla la articulación con otros destinos paleontológicos, como Sanagasta y Malargüe.