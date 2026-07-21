La Cámara de Diputados de San Juan realizó este martes la reunión de Labor Parlamentaria, donde quedaron definidos los proyectos que integrarán el orden del día de la Séptima Sesión del período ordinario, prevista para el jueves 23 de julio, desde las 9.

El encuentro fue encabezado por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara, Fabián Martín, y contó con la participación de las autoridades legislativas y de los presidentes de los distintos bloques políticos.

Un convenio para fortalecer acciones en salud

Entre los principales temas que serán debatidos figura un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, mediante el cual se busca aprobar el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación entre el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y el Colegio Médico de San Juan.

La iniciativa tiene como objetivo establecer un marco de cooperación institucional para impulsar acciones conjuntas relacionadas con la salud, el bienestar y la asistencia social, con especial atención a los sectores más vulnerables de la provincia.

Revisión de la Cuenta General del Tribunal de Cuentas

Durante la sesión también se pondrá a consideración un proyecto de resolución para admitir el dictamen elaborado por el auditor Facundo Emmanuel Poblete Monga, designado por la Cámara para analizar la Cuenta General del Ejercicio 2024 del Tribunal de Cuentas de San Juan.

Declaraciones de interés

Además, los legisladores acordaron incorporar sobre tablas dos proyectos de resolución para declarar de interés social y educativo distintas actividades que se desarrollarán en la provincia.

Una de ellas corresponde a la Semana de la Educación Especial, que se realizará del 10 al 14 de agosto bajo el lema "Cada diferencia ilumina, cada capacidad transforma".

La otra iniciativa busca destacar el I Congreso Internacional de Educación Innovadora y Desarrollo de Talentos, organizado por la Fundación Avanza Argentina, previsto para los días 15 y 16 de septiembre.

Con el temario ya definido, la Cámara de Diputados celebrará este jueves una nueva sesión ordinaria en la que se abordarán proyectos vinculados con la salud, el control institucional y la promoción de iniciativas educativas en la provincia.