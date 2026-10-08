San Juan podría replicar con Los Azules el esquema de acuerdo que la Provincia consiguió con Vicuña. La posibilidad tomó fuerza luego de una reunión entre representantes de la compañía y funcionarios del Gobierno provincial, a pocos días de que el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, anticipara en Café de la Política que la gestión de Marcelo Orrego comenzaría conversaciones con una minera para alcanzar un entendimiento similar.

Perea había contado en el programa de HUARPE TV que la Provincia buscaba trasladar a otro proyecto parte del esquema alcanzado con Vicuña, aunque no había identificado públicamente a la empresa. El modelo contempla un adelanto de regalías correspondientes a los primeros cinco años de producción y un aporte vinculado al fideicomiso.

En ese contexto, la reunión con Los Azules adquiere un significado particular. La compañía no anunció que exista un acuerdo de esas características con San Juan y el Gobierno tampoco confirmó que se trate de la minera a la que hacía referencia Perea. Sin embargo, el encuentro vuelve a poner al proyecto de Calingasta entre las posibilidades sobre las que ahora se posa la expectativa.

La reunión fue de trabajo y tuvo como eje el estado de avance de Los Azules. Del encuentro participaron el ministro de Minería, Juan Pablo Perea; el secretario de Gobierno, Emilio Achem; y el asesor de Gobierno, Federico Contegrand. Por parte de McEwen Copper y Los Azules estuvieron Michael Meding, director ejecutivo, y Rodolfo Ovalles, gerente de Legales y Asuntos Institucionales.

Durante la jornada, la empresa presentó el avance del proyecto en Calingasta y repasó los próximos pasos hacia la Decisión Final de Inversión. También expuso las obras tempranas que tiene previstas para 2027 y el estado de los permisos sectoriales necesarios para continuar con el desarrollo.

La agenda incluyó además cuestiones vinculadas con infraestructura y energía, dos aspectos determinantes para el crecimiento de un emprendimiento minero de esta escala. Según informó la compañía, también se analizaron las principales actividades previstas para los próximos meses y las acciones que Los Azules desarrolla junto con el Gobierno para acompañar a la comunidad de Calingasta.

El antecedente de Vicuña es el que le da una dimensión política y económica al encuentro. Después de haber conseguido ese entendimiento, la Provincia busca avanzar con otro proyecto bajo una lógica similar. Por ahora, no hay una confirmación oficial de que Los Azules sea esa minera, pero la reunión coloca a la empresa en el centro de la expectativa.

Mientras tanto, Los Azules atraviesa una etapa clave de su desarrollo, con la mirada puesta en la Decisión Final de Inversión y en una serie de obras tempranas previstas para 2027. El próximo paso será conocer si ese avance del proyecto también deriva en un acuerdo económico con la Provincia bajo un esquema parecido al que San Juan logró con Vicuña.