San Juan consolida su posición en el mercado exportador de mosto

El panorama del comercio exterior vitivinícola argentino correspondiente a septiembre de 2026 ratificó la posición estratégica de San Juan como motor en la producción e industrialización de concentrados de uva. Los datos provisorios elaborados por la Coordinación de Promoción y Asuntos Técnicos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), basados en el Sistema Informático Malvina (SIM), muestran un firme desempeño provincial en los mercados internacionales.

El reporte oficial pone de manifiesto que el principal músculo agroexportador sanjuanino reside en el sector de los endulzantes naturales, donde la provincia mantiene un protagonismo determinante dentro del mapa productivo nacional.

Mosto concentrado: San Juan ratifica su peso

Durante septiembre de 2026, las exportaciones sanjuaninas de jugo concentrado de uva alcanzaron un volumen de 3.409 toneladas a granel. Este desempeño representó un ingreso bruto de 4.639 miles de dólares en valor FOB para la economía provincial.

Con estos registros, San Juan generó el 31% del volumen total de mosto concentrado exportado por la Argentina durante el mes, consolidando una sólida alianza comercial externa junto a Mendoza (69% restante). En el acumulado del país, las ventas externas nacionales de mosto mostraron un crecimiento interanual del 34,5% en volumen durante septiembre.

La capacidad instalada y la especialización industrial sanjuanina permiten que el jugo de uva funcione como la principal fuente de divisas del sector vitivinícola provincial, abasteciendo a exigentes industrias alimenticias y de bebidas en el exterior.

El desempeño y los despachos del vino

En el rubro del vino, las exportaciones de despachos sanjuaninos alcanzaron durante este noveno mes del año un volumen de 4.399 hectolitros (hl), generando un valor FOB de 980 miles de dólares. Esta cifra representó el 1,9% del volumen total de vino comercializado por Argentina en el mercado global.

Al analizar la composición de los envíos de vino, el segmento varietal se posicionó como el de mayor valor agregado. La provincia exportó 1.460 hl de vino varietal a granel (en Flexi-Tank) por 235 miles de dólares, y 2.579 hl de vino varietal fraccionado en botella por 687 miles de dólares. En conjunto, los varietales aportaron 4.039 hl y 922 miles de dólares.

El volumen provincial se completó con 252 hl de vino sin mención varietal fraccionado en Tetra-Brik por 28 miles de dólares, y 108 hl de vino espumoso fraccionado en botella por 30 miles de dólares.

A nivel de la oferta varietal de Argentina expuesta por el INV, entre los cepajes más destacados por volumen de ventas externas sobresale ampliamente el Malbec (68,9% del total varietal del país), secundado por Cabernet Sauvignon (9,3%), Chardonnay (7%), Torrontés Riojano (3%) y Sauvignon Blanc (2%).

De este modo, las cifras del INV confirman que el perfil exportador de San Juan sostiene una destacada fortaleza en el negocio del mosto, complementada por el valioso aporte de sus vinos varietales.