San Juan está en el radar del Gobierno nacional para recibir una visita de ministros y funcionarios del gabinete de Javier Milei, en el marco de una serie de recorridas por las provincias que concentran grandes inversiones. La Casa Rosada busca mostrar los avances de los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con especial atención en la minería del cobre. Aunque todavía no hay una fecha confirmada para la provincia, el objetivo oficial es desarrollar estas actividades antes de fin de año.

Según publicó TN, Nación tiene en carpeta actividades en San Juan, Neuquén y Zárate. La estrategia contempla distribuir las visitas entre el presidente Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y distintos ministros, dependiendo de los avances que registren las inversiones.

La posibilidad de una visita a San Juan ya había sido anticipada por La Nación, que el 5 de octubre informó sobre una gira presidencial por nueve provincias donde se encuentran distribuidos proyectos aprobados bajo el RIGI. El recorrido incluye también a Catamarca, Río Negro, Neuquén, Salta, La Pampa, Mendoza, Jujuy y Santa Fe.

La estrategia ya comenzó en Salta

El Gobierno nacional ya dio una muestra concreta de esta modalidad. El martes 6 de octubre, Karina Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, participaron de la inauguración de la segunda planta del proyecto de litio Sal de Oro, en la Puna.

La actividad reunió a los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, y Catamarca, Raúl Jalil. Según informó oficialmente Casa Rosada, el emprendimiento desarrollado por Posco Argentina generó más de 5.000 puestos de trabajo y mantiene vínculos con más de 270 proveedores locales.

Este antecedente permite dimensionar qué tipo de actividades pretende realizar Nación: recorridas por instalaciones productivas, acompañamiento a las empresas inversoras y encuentros con autoridades provinciales.

Tres proyectos ponen a San Juan en el mapa

En San Juan, el interés nacional está relacionado principalmente con tres desarrollos mineros que ya consiguieron su aprobación bajo el RIGI.

Uno de ellos es Vicuña, el emprendimiento que integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, en Iglesia. El Ministerio de Economía aprobó su ingreso al régimen en julio de 2026. El proyecto contempla producir cobre, oro y plata, además de construir la infraestructura necesaria para su funcionamiento.

La iniciativa también tiene impacto sobre las obras provinciales. El acuerdo alcanzado entre Vicuña y el Gobierno de Marcelo Orrego contempla un aporte de US$250.000.000 para financiar infraestructura vial, hídrica y de saneamiento.

Otro proyecto es Los Azules, en Calingasta, que obtuvo la aprobación del RIGI en 2025. La inversión apunta a desarrollar una mina de cobre con su correspondiente planta de procesamiento e infraestructura.

A estos emprendimientos se suma Veladero, en Iglesia, cuya ampliación de las fases 8 y 9 del sistema de lixiviación recibió la aprobación nacional en abril de 2026. Estas obras buscan ampliar la capacidad de procesamiento de mineral de la operación.

El calendario dependerá de las inversiones

La Casa Rosada pretende que las recorridas coincidan con avances concretos de los proyectos. Según TN, los funcionarios consideran que una aprobación administrativa no tiene el mismo impacto que una obra en construcción o una nueva instalación en funcionamiento.

Por ese motivo, el cronograma todavía está sujeto a modificaciones. La intención es sostener actividades cada una o dos semanas y repartirlas entre el Presidente y sus principales colaboradores.

La estrategia también se desarrolla en la antesala del año electoral 2027. Sin embargo, desde Nación aseguran que el objetivo inmediato es exhibir los resultados de las políticas destinadas a atraer inversiones y no adelantar formalmente la campaña.

Para San Juan, la inclusión en esta agenda vuelve a colocar a la minería provincial entre las prioridades económicas del Gobierno nacional. Por ahora, no se confirmó qué funcionarios llegarían, cuándo se concretaría la visita ni cuál de los proyectos sería elegido para la recorrida.