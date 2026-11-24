San Juan volvió a poner en valor su protagonismo en la industria vitivinícola argentina durante el Día Nacional del Vino. Con 26.633 hectáreas cultivadas y una elaboración de más de 278 millones de litros de vinos y mostos durante 2025, la provincia se mantiene como uno de los principales motores de esta actividad productiva a nivel nacional.

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, San Juan ocupa el segundo lugar entre las provincias elaboradoras de vinos y mostos de Argentina. Además, lidera la producción y exportación de pasas de uva y de uvas destinadas al consumo en fresco, dos actividades que también tienen un fuerte impacto en la economía local.

La vitivinicultura sanjuanina se desarrolla en una superficie de 26.633 hectáreas, con viñedos ubicados entre los 450 y los 1.800 metros sobre el nivel del mar. Las características del suelo y las condiciones climáticas permiten el desarrollo de distintos varietales y favorecen la producción de uvas con cualidades particulares.

Entre las zonas que se destacan por la calidad de sus vinos aparecen los valles de Pedernal, Calingasta, Zonda, Ullum e Iglesia. Estos territorios cuentan con suelos de origen calcáreo y una marcada amplitud térmica, condiciones que favorecen el desarrollo de producciones con características enológicas distintivas.

Las cifras de la cosecha 2025 en San Juan

Durante la cosecha 2025, la provincia registró un total de 542.800.000 kilogramos de uva. La mayor parte se destinó a la elaboración de mosto, con 201.400.000 kilogramos, mientras que otros 166.600.000 kilogramos fueron utilizados para la producción de pasas.

En tanto, 159.100.000 kilogramos se destinaron a la elaboración de vinos y 15.700.000 kilogramos fueron para consumo en fresco.

En cuanto a la producción industrial, San Juan alcanzó los 278.299.900 litros elaborados durante el año pasado. De ese total, el 46% correspondió a vinos y el 54% a mostos, lo que refleja la importancia de ambas actividades dentro de la cadena productiva provincial.

La producción orgánica también gana terreno

Otro de los aspectos destacados del sector es el avance de la producción sustentable. Durante 2025, San Juan registró 11.759.000 kilogramos de uva con certificación orgánica.

Esta producción se concentra principalmente en los departamentos de Sarmiento, 25 de Mayo, Caucete, San Martín y Angaco, donde los establecimientos incorporan prácticas orientadas a fortalecer la sustentabilidad de la actividad.

En el marco del Día Nacional del Vino, desde el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación remarcaron la importancia de continuar acompañando a productores, bodegas y establecimientos mediante herramientas de financiamiento, tecnificación del riego, innovación y promoción comercial.

El objetivo es fortalecer la competitividad de la vitivinicultura sanjuanina y ampliar su presencia tanto en el mercado nacional como en el internacional.