San Juan recibió aval nacional para emitir bonos y financiar la obra pública

La autorización del Gobierno nacional para que San Juan emita bonos destinados al financiamiento de obras públicas por hasta US$600 millones fue uno de los principales resultados de la reunión que mantuvo el gobernador Marcelo Orrego con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. La confirmación fue dada a conocer por el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, quien destacó que la medida permitirá avanzar en proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo provincial y acompañar el crecimiento previsto para los próximos años.

"Las autoridades nacionales le confirmaron al gobernador la autorización para la emisión del bono que la provincia utilizará para financiar infraestructura. Esto representa una herramienta clave para concretar proyectos que requieren recursos significativos", expresó a DIARIO HUARPE.

El funcionario explicó que el aval nacional abre la puerta a la búsqueda de recursos para ejecutar obras públicas planificadas por la gestión local. "La reunión fue muy importante porque permitirá reactivar mano de obra sanjuanina y continuar con obras que son fundamentales para el crecimiento de la provincia", sostuvo.

Durante la reunión también se analizaron alternativas para conseguir financiamiento destinado a importantes obras viales que la provincia considera prioritarias. "Se avanzó además en la búsqueda de financiamiento para los tramos pendientes de la Ruta 40 y para la Ruta 20, dos proyectos sobre los que el gobernador viene trabajando desde hace tiempo", señaló el secretario General.

"Ha sido una reunión muy fructífera para que San Juan pueda avanzar con las obras e infraestructuras que están planificadas para acompañar el crecimiento de la provincia", concluyó Achem.

El plan de infraestructura provincial

La posibilidad de emitir bonos había sido anunciada públicamente por Orrego el pasado 1 de junio, cuando informó el envío de la iniciativa a la Cámara de Diputados de San Juan. En aquella oportunidad explicó que el financiamiento estaría destinado exclusivamente a infraestructura y gasto de capital.

Entre las obras previstas aparecen nuevas viviendas a través del IPV, una operatoria de 1.000 créditos habitacionales para familias sanjuaninas, la ejecución de más de 30 barrios, mejoras en la Ruta Nacional 150 entre Jáchal e Iglesia, trabajos en rutas provinciales y obras estratégicas como el derivador de tránsito de Ruta 40 y Avenida Circunvalación.

El programa también contempla inversiones para impermeabilizar canales de riego, renovar compuertas, ampliar redes de agua potable y cloacas, fortalecer la infraestructura hídrica y desarrollar proyectos vinculados a energía, salud y seguridad.