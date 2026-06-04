En el marco del reciente y exitoso operativo de traslado de 26 ejemplares de cardenal amarillo hacia la Patagonia, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan anunció un ambicioso proyecto para recuperar la especie en el territorio provincial. Si bien actualmente estas aves llegan a la provincia principalmente a través de las rutas del tráfico ilegal, registros históricos confirman que San Juan contó en el pasado con poblaciones naturales que hoy se encuentran extintas.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Ezequiel Salomón, director de Conservación, explicó que el organismo ha iniciado tareas de investigación técnica para evaluar si es posible reintroducir la especie en la zona de Valle Fértil, en el límite con la provincia de La Rioja. El objetivo central es lograr la restitución de estas poblaciones de manera sostenible, devolviendo al ecosistema local una pieza clave de su biodiversidad que se perdió hace décadas.

Para llevar adelante esta iniciativa, la provincia buscará trabajar de manera articulada con instituciones de referencia en la conservación de aves a nivel nacional, como AVES Argentina y la Fundación Temaikén. "Queremos iniciar un proyecto para lograr la recuperación de estas poblaciones de cardenal amarillo", enfatizó Salomón, subrayando que este esfuerzo marca un cambio de paradigma: pasar de la fiscalización y el rescate a la restauración activa del patrimonio natural sanjuanino.

Investigación y factibilidad ecológica

La reintroducción no será un proceso improvisado. Según detalló el funcionario, el primer paso fundamental es realizar un abordaje a nivel territorial. Este estudio previo permitirá determinar si el proyecto es factible desde tres dimensiones críticas: la ambiental, la social y la ecológica. Solo una vez que se completen los estudios técnicos correspondientes, se avanzará con la liberación gradual de ejemplares en las zonas identificadas como aptas.

Este plan surge como una respuesta estratégica tras el caso de los 26 cardenales que, luego de ser rescatados en San Juan en febrero de este año, debieron ser devueltos a Río Negro por pertenecer a esa jurisdicción. La experiencia adquirida en el manejo y rehabilitación de estos ejemplares ha servido como base para proyectar un programa de conservación propio en el departamento del este sanjuanino.

El antecedente: 26 aves regresan a casa

El contexto que impulsa este proyecto es el cierre de un importante ciclo judicial y ambiental. Tras meses de cuidados veterinarios y rehabilitación en un aviario sanjuanino, los 26 cardenales amarillos secuestrados en el departamento de Rawson durante febrero de 2026 finalmente regresaron a su territorio de origen en la provincia de Río Negro. El operativo de traslado, concretado en los últimos días, representa un hito en la cooperación interprovincial contra el tráfico de fauna.

Actualmente, las aves se encuentran en la ciudad rionegrina de General Roca, donde deben cumplir con una cuarentena obligatoria. Allí son sometidas a controles sanitarios exhaustivos y evaluaciones de comportamiento para asegurar que estén en condiciones óptimas antes de ser liberadas definitivamente en su hábitat natural, en las áreas protegidas de La Lobería y Guardia Mitre.

El golpe a la red nacional de tráfico ilegal

La investigación que permitió el rescate de estas aves destapó una compleja red nacional de hostigamiento por caza. Todo comenzó con un allanamiento en una vivienda de Rawson, donde la Policía Ecológica y la Secretaría de Ambiente encontraron no solo a los cardenales y un benteveo, sino también armas de fuego de alto calibre, como un fusil 7,65 y una carabina semiautomática.

El avance de la causa judicial en Viedma reveló que uno de los implicados tenía domicilio real en esa ciudad, confirmando la conexión directa entre los cazadores en la costa patagónica y los comercializadores en San Juan. El cardenal amarillo es una de las especies más amenazadas de Argentina, categorizada "en peligro de extinción", principalmente debido a su alta demanda en el mercado negro por su plumaje y su canto.

Salomón advirtió que estas aves forman parte de un mercado ilegal que genera "mucha ganancia", con valores de venta extremadamente altos que incentivan la continuidad de esta práctica delictiva. La extracción de ejemplares no solo reduce la población de la especie, sino que genera un grave desequilibrio biológico en los ecosistemas locales. Por ello, el proyecto en Valle Fértil busca ser un contrapeso necesario para proteger y multiplicar la vida silvestre frente a la amenaza constante de la caza furtiva.