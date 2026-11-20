La Municipalidad de Santa Lucía reconoció a los abanderados y mejores alumnos de 37 instituciones educativas del departamento, en una ceremonia que destacó el esfuerzo y el desempeño académico de los estudiantes. El acto fue encabezado por el intendente Juan José Orrego, quien entregó medallas y diplomas a representantes de distintos niveles y modalidades educativas.

Juan José Orrego encabezó el acto en Santa Lucía.

La actividad reunió a alumnos de escuelas primarias y secundarias, educación especial, capacitación laboral y educación nocturna para adultos. Las familias acompañaron a los estudiantes durante la jornada y compartieron un reconocimiento a su dedicación y compromiso a lo largo del ciclo lectivo.

Reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes

La ceremonia contó con la participación de la directora de Educación, Carina Campillay; el ministro de Familia y Desarrollo Humano de la provincia, Carlos Platero; y la secretaria de Cultura, Analía Vilches. También estuvieron presentes diputados, concejales y autoridades municipales.

Durante el encuentro, los estudiantes recibieron medallas y diplomas por los resultados alcanzados durante el año. La distinción buscó poner en valor no solamente el rendimiento académico, sino también la constancia y el compromiso demostrados en sus trayectorias educativas.

El mensaje del intendente Juan José Orrego

Durante el acto, el jefe comunal destacó el trabajo de los alumnos y el acompañamiento de sus familias en el proceso educativo. "Queremos reconocer el trabajo y el esfuerzo de los estudiantes, que durante todo un año se han preparado para alcanzar estos resultados", expresó.

Además, Orrego señaló la importancia de reconocer a las familias que acompañan y sostienen a los estudiantes durante su formación. También consideró que los alumnos distinguidos se convierten en referentes para sus compañeros y representan ejemplos de superación y compromiso.

El intendente puso en valor, además, el trabajo cotidiano de los docentes y su aporte a la formación de cada estudiante. En ese sentido, destacó las políticas educativas impulsadas por el gobernador Marcelo Orrego y el Ministerio de Educación provincial, orientadas a brindar herramientas y oportunidades.

Una distinción para la comunidad educativa

Con esta nueva edición del tradicional reconocimiento, Santa Lucía volvió a destacar a los estudiantes que sobresalieron durante el ciclo lectivo. La iniciativa también puso en primer plano el acompañamiento de las familias y el trabajo de los docentes en el desarrollo educativo de la comunidad.