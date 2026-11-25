El jefe de Gabinete, Diego Santilli, defendió la gestión del presidente Javier Milei durante su primera presentación ante el Senado de la Nación y aseguró que "valió la pena ordenar las cuentas". En una exposición de 53 minutos, el funcionario reivindicó el ajuste económico, destacó una reducción de los indicadores de pobreza y cuestionó la situación que, según sostuvo, recibió el actual Gobierno al asumir.

La presentación se realizó este miércoles 25 de noviembre, en el marco del informe de gestión número 146, y estuvo atravesada por las consultas de los legisladores sobre economía, empleo, discapacidad, política exterior y distintas áreas de la administración nacional. Los senadores habían enviado más de 1.200 preguntas para que el funcionario respondiera durante la jornada.

En su discurso inicial, Santilli describió la situación del país antes de la llegada de Milei como una etapa de crisis económica, social y sanitaria. "Hace casi tres años, la Argentina era un país en ruinas, un país en plena debacle, un país que había dejado de creer en sí mismo, un país en coma farmacológico", expresó.

Santilli defendió el ajuste y destacó la baja de la pobreza

Uno de los principales ejes de su exposición fue la defensa del programa económico del Gobierno nacional. El jefe de Gabinete sostuvo que las medidas implementadas permitieron ordenar las cuentas públicas, reducir la inflación y mejorar distintos indicadores sociales.

"Valió la pena ordenar las cuentas, bajar la inflación, terminar con el cepo y los veinte tipos de cambio, recuperar la calle, alinearnos con Occidente y no con las dictaduras", afirmó ante los senadores.

En ese sentido, destacó las cifras de pobreza e indigencia que presentó como resultados de la gestión libertaria. Según indicó, la pobreza bajó del 57% al 32%, mientras que la indigencia pasó del 15% al 7,5%. También mencionó una reducción de la pobreza infantil, que ubicó del 70% al 44%. "Son millones de chicos que hoy tienen otro futuro. Yo sé que los números todavía son mucho, pero no vamos a parar hasta seguir bajando estas cifras", agregó.

El funcionario también resaltó el desempeño del comercio exterior y aseguró que Argentina exportó 87.000 millones de dólares durante los primeros diez meses de 2026. Según anticipó, el país podría superar los 100.000 millones de dólares en exportaciones durante todo el año.

La oposición cuestionó la situación económica

Las declaraciones del jefe de Gabinete generaron cuestionamientos de los legisladores de la oposición, especialmente por el diagnóstico económico del Gobierno.

Los senadores peronistas Alicia Kirchner y Adán Bahl contradijeron el discurso inicial de Santilli y sostuvieron que Argentina atraviesa una "recesión técnica" y una "recesión social".

El planteo se produjo en medio de las discusiones por la caída de distintos indicadores económicos y las dificultades que atraviesan sectores productivos y trabajadores.

Durante la jornada, Santilli también solicitó un cuarto intermedio de diez minutos para buscar respuestas técnicas a algunas de las consultas realizadas por las senadoras.

Santilli habló de Malvinas y pidió avanzar con una ley

Otro de los puntos destacados de su exposición estuvo relacionado con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. El funcionario defendió las medidas impulsadas por el Gobierno nacional frente al Reino Unido y pidió avanzar con la Ley de Defensa de Soberanía Nacional.

"Hay una causa que está por encima de cualquier gobierno, de cualquier partido y de cualquier grieta: Malvinas", expresó.

Además, mencionó los procedimientos sancionatorios iniciados contra empresas que realizan actividades hidrocarburíferas en las islas y las presentaciones realizadas ante organismos internacionales para frenar la explotación petrolera en la plataforma continental argentina. "Sabemos que hay que seguir avanzando, por eso es clave la sanción de la Ley de Defensa de Soberanía Nacional", sostuvo.

El reclamo por el Hospital Garrahan

La situación del Hospital Garrahan también apareció entre los cuestionamientos de la oposición. Durante la sesión, el senador Mariano Recalde utilizó su intervención para reclamar explicaciones sobre la política sanitaria del Gobierno y la situación que atraviesa el centro pediátrico.

El legislador llevó muñecas quitapenas a su banca como símbolo de acompañamiento a los trabajadores y las familias vinculadas al hospital. También cuestionó la falta de personal y los despidos que, según denunció, comenzaron a producirse en la institución. "Quiero preguntarle cuál es la política y qué van a hacer con el Hospital Garrahan", planteó Recalde durante su intervención.

La presencia de los muñecos había generado previamente un cruce con la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, quien pidió retirarlos del recinto al considerar que no correspondían al carácter institucional de la sesión.

El mensaje de Santilli de cara a 2027

En el cierre de su discurso inicial, el jefe de Gabinete también hizo referencia al escenario electoral del próximo año y llamó a sostener el rumbo político del Gobierno de Milei. "Estamos en un momento bisagra de la historia argentina. El próximo año se decide si avanzamos o volvemos para atrás", manifestó.

De esta manera, Santilli utilizó su primera presentación ante el Senado para defender las principales decisiones de la administración libertaria, reivindicar los resultados económicos y plantear la continuidad del proyecto político de Milei de cara a las elecciones presidenciales de 2027.