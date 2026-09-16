El jefe de Gabinete, Diego Santilli, continúa con las negociaciones con los gobernadores mientras el Gobierno nacional busca avanzar con la reforma electoral en el Congreso. La agenda incluye reuniones con distintos mandatarios provinciales para analizar el proyecto y construir los acuerdos necesarios para su tratamiento legislativo.

El proyecto impulsado por la Casa Rosada contempla, entre otros puntos, la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cambios en el financiamiento de los partidos políticos, modificaciones en la Boleta Única de Papel y la incorporación del sistema de Ficha Limpia. Para aprobar modificaciones al régimen electoral se necesitan 37 votos en el Senado y 129 en Diputados.

Las reuniones con los gobernadores

Santilli viene manteniendo encuentros reservados con mandatarios de distintas regiones del país. La negociación abarca tanto la reforma electoral como el Presupuesto 2027 y otros temas vinculados con las provincias.

En los últimos días, el jefe de Gabinete tenía previsto recibir en Casa Rosada a Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; y Carlos Sadir, de Jujuy. También mantiene conversaciones con otros gobernadores cuyos bloques en el Congreso pueden resultar relevantes para la discusión.

Entre los mandatarios que participan de las conversaciones aparecen también Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Ignacio Torres, de Chubut; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; y Hugo Passalacqua, de Misiones, aunque las posiciones frente a la reforma no son uniformes.

Qué propone la reforma electoral

Además de eliminar las PASO, el proyecto plantea modificaciones en el financiamiento de las campañas. Entre ellas, establece cambios en los aportes privados y elimina la publicidad gratuita en medios de comunicación.

La iniciativa también propone modificar la elección de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur y establece nuevos requisitos para el reconocimiento de partidos políticos y para la presentación de candidaturas.

La negociación en el Senado

El oficialismo todavía necesita reunir apoyos de otros bloques para alcanzar la mayoría absoluta requerida. Las conversaciones incluyen al PRO, la UCR y representantes de fuerzas provinciales, además de los gobernadores que tienen influencia sobre legisladores de sus distritos.

En paralelo, la discusión sobre la reforma electoral se desarrolla mientras el Congreso comienza a tratar el Presupuesto 2027. La cercanía de las elecciones del próximo año también llevó a la Cámara Nacional Electoral a advertir sobre la necesidad de definir con anticipación cualquier modificación al sistema electoral.