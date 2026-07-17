La Utilización de la capacidad instalada de la industria (UCII) fue del 58,4% en mayo, y quedó por debajo de los niveles de mayo de 2025, cuando el indicador fue de 58,9%; y de abril de este año, cuando fue de 59,9%, informó el Indec.

El resultado coincide con una caída de la producción industrial, que ese mes se contrajo el 5,7% interanual, según el Índice de producción industrial manufacturero (IPI) del organismo estadístico nacional.

En mayo el sector de la industria que menos recursos utilizó para producir fue Metalmecánica excepto automotores, cuya UCII fue del 38,7%, muy afectada por el momento de la maquinaria agrícola, que en el mes cayó 29,6%; y de las fábricas de aparatos domésticos, que se desplomaron 34,1%.

También resultaron muy negativamente los rubros Productos de caucho y plástico, con una UCII del 39,6%; Productos textiles, 42,2%; Productos del tabaco, 43,2%; Industria automotriz, 45,5%; Edición e impresión, 54%; y Productos minerales no metálicos, 55,5%.

Por encima del promedio terminaron la industria alimenticia, con una UCII del 60% que supone un descenso interanual consecuencia de una menor producción de carne vacuna y con una caída de la industria de las bebidas; Sustancias y productos químicos, con el 65,6%; y Papel y cartón, con el 68,1%.

Los rubros con más altos niveles de uso de la capacidad instalada fueron Industrias metálicas básicas, con el 75,4%; y Refinación del petróleo, con el 88,7%.

