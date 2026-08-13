Aunque este viernes 14 de agosto los colectivos circularán con normalidad en San Juan, el conflicto salarial que llevó a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a anunciar un paro por 24 horas todavía no está resuelto. El gremio suspendió la medida de fuerza y abrió una nueva instancia de negociación que tendrá una fecha clave la próxima semana.

La decisión se conoció este jueves, luego de una nueva intervención en el conflicto entre UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap). De esta manera, quedó sin efecto el paro que iba a alcanzar a los servicios de corta y media distancia del interior del país.

Sin embargo, la suspensión no responde a un acuerdo salarial definitivo. El gremio decidió dar continuidad a las negociaciones y las partes volverán a reunirse el próximo jueves 20 de agosto, a las 12, en una nueva audiencia destinada a intentar destrabar el conflicto.

La expectativa estará puesta principalmente en la propuesta que pueda presentar Fatap. La federación empresaria asumió el compromiso de llevar una oferta salarial durante la próxima semana, situación que llevó a UTA a dejar en suspenso la medida de fuerza.

El conflicto lleva más de tres meses de negociaciones y tiene como uno de sus principales puntos la diferencia salarial existente entre los choferes del interior del país y los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). UTA busca avanzar en una equiparación de los ingresos, mientras que el sector empresario advierte sobre las dificultades económicas para afrontar esa recomposición.

“La semana que viene debemos terminar con nuestro reclamo”, expresó el secretario general de UTA, Roberto Fernández, al confirmar que el gremio decidió suspender la protesta para dar una nueva oportunidad a las negociaciones.

De esta manera, los usuarios sanjuaninos tendrán servicio de colectivos durante este viernes, pero la discusión continuará abierta. Lo que ocurra en la audiencia del jueves 20 será determinante para conocer si finalmente se alcanza un acuerdo o si el conflicto vuelve a derivar en nuevas medidas de fuerza.